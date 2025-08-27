La selección chilena se prepara para enfrentar los dos últimos partidos de las Eliminatoria para el Mundial 2026, luego de la salida de Ricardo Gareca al quedar fuera de toda chance de clasificación.

Por lo mismo, será Nicolás Córdova quien asuma el interinato, donde ya tiene un primer problema con su primera nómina para los duelos ante Brasil y Uruguay, donde aseguran que tiene que ver con Paulo Díaz.

Fue la noche del martes cuando desde la ANFP confirmaron un nuevo nominado a la selección, que es el jugador de Universidad Católica Daniel González, pero no confirmaron los motivos.

Por lo mismo, ahora se sabe que el defensor de River Plate vive un complicado problema físico en Argentina, donde en las próximas horas podría ser liberado de la convocatoria.

Paulo Díaz está lesionado en River Plate. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Quién reemplazará a Paulo Díaz en la selección chilena?

Así lo detalló el periodista Cristián Caamaño, quien asegura que habrá un movimiento en la defensa para la selección chilena, donde apunta al estado de Paulo Díaz.

“No quieren hacer oficial la bajada por la lesión de Paulo Díaz. Se lesionó ante Libertad, no jugó ante Lanús y están esperando el fin de semana, donde si no juega el fin de semana por River Plate, difícil que juegue en el maracaná y contra Uruguay”, explicó en Deportes en Agricultura.

Por lo mismo, asegura que la ANFP se apuró en nominar a otro jugador, donde destaca la campaña que está realizando: “González ha tendido un importante torneo con la Católica”.

¿Cuándo juga Chile por las Eliminatorias?

La selección chilena debe afrontar los dos últimos compromisos por las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde el 4 de septiembre visitará a Brasil en el estadio Maracaná, mientras que el 9 del mismo mes recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional.

