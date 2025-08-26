Es tendencia:
Nicolás Córdova suma de emergencia a Daniel González en la selección chilena

La nueva Roja, que cerrará la participación en las Eliminatorias, suma un jugador más, donde resta ver si hay algún lesionado.

Por Cristián Fajardo C.

Nicolás Córdova suma otro jugador para las Eliminatorias.

Un nuevo nominado fue confirmado por la selección chilena para la fecha doble de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde comenzará el interinato de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca.

Un proceso donde, el que es también el entrenador de la Roja Sub 20 para el Mundial de la categoría que se jugará en el país, entregó su primera nomina la que ya tiene cambios.

Esto, porque acaban de sumar un defensor al listado de los jugadores que estarán en los duelos ante Brasil y Uruguay, que cierran el proceso eliminatorio al Mundial.

En ese sentido, la Roja confirma que suma al jugador Daniel González de Universidad Católica, encendiendo alarma en algunos de los lesionados que fueron previamente convocados.

Daniel González salta de U Católica a la selección chilena. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Quién se lesionó en la selección chilena?

Fue por medio de la ANFP donde se envió el comunicado con la nueva convocatoria de Daniel González, formado en Santiago Wanderers y actual Universidad Católica.

“La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará la fecha FIFA de septiembre: Daniel González”, explican.

En ese sentido, hay alarma por la situación de dos jugadores que viene con lesiones desde sus respectivos equipos, donde está Benjamín Kusevic, además de Paulo Díaz.

Por ahora no se ha desconvocado a algún jugador de la nómina de Nicolás Córdova para estos primeros encuentros, donde no habrá jugadores de la “Generación Dorada”.

Revisa el comunicado:

