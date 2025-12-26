Este viernes comenzó la preventa general de abonos para la temporada 2026 de Colo Colo, un día después de la preventa para socios del Club Social y Deportivo Colo Colo y clientes de la tarjeta Tempo.
Tal como explican en el Cacique, el abono comprende derecho a entradas para 21 partidos de la temporada: los 15 de local en la Liga de Primera, los tres como anfitrión de la Copa Chile y otros tres por la fase de grupos de la Copa de la Liga.
Asimismo, permite acceder a la preventa exclusiva para boletos en una posible participación en fases finales de Copa Chile y Copa de la Liga, con la posibilidad de transferir el boleto en caso de no poder asistir alguno de partido.
Descuento para renovar hasta las 23:59:59 del 31 de diciembre
Por otro lado, hasta el miércoles 31 de diciembre habrá un descuento para los hinchas abonados del 2025 y que renueven su condición.
Los precios: Colo Colo puso a la venta los abonos 2026.
Los abonos, que en precio van desde los $156.200 (sin contar valores de niño que son menores), hasta los $1.290.000, pueden adquirirse a través del sistema PuntoTicket.
Precios abono Colo Colo 2026
Renovación del abono
Arica – $156.200
Galvarino – $156.200
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $156.200
Tucapel – $156.200
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $156.200
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $261.900
Cordillera niño – $167.500
Océano – 432.900
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.030.550
Rapa Nui D y B niño – $645.000
Preventa general
Arica – $180.900
Galvarino – $180.900
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $180.900
Tucapel – $180.900
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $180.900
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $301.500
Cordillera niño – $167.500
Océano – $499.500
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.161.000
Rapa Nui D y B niño – $645.000
Venta general (desde el 1 de enero)
Arica – $201.000
Galvarino – $201.000
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $201.000
Tucapel – $201.000
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $201.000
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $335.000
Cordillera niño – $167.500
Océano – $555.000
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.290.000
Rapa Nui D y B niño – $645.000
*Se considera niño a los menores entre 4 y 12 años
