Este viernes comenzó la preventa general de abonos para la temporada 2026 de Colo Colo, un día después de la preventa para socios del Club Social y Deportivo Colo Colo y clientes de la tarjeta Tempo.

Tal como explican en el Cacique, el abono comprende derecho a entradas para 21 partidos de la temporada: los 15 de local en la Liga de Primera, los tres como anfitrión de la Copa Chile y otros tres por la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Asimismo, permite acceder a la preventa exclusiva para boletos en una posible participación en fases finales de Copa Chile y Copa de la Liga, con la posibilidad de transferir el boleto en caso de no poder asistir alguno de partido.

Descuento para renovar hasta las 23:59:59 del 31 de diciembre

Por otro lado, hasta el miércoles 31 de diciembre habrá un descuento para los hinchas abonados del 2025 y que renueven su condición.

Los precios: Colo Colo puso a la venta los abonos 2026.

Los abonos, que en precio van desde los $156.200 (sin contar valores de niño que son menores), hasta los $1.290.000, pueden adquirirse a través del sistema PuntoTicket.

Precios abono Colo Colo 2026

Renovación del abono

Arica – $156.200

Galvarino – $156.200

Galvarino niño – $100.500

Lautaro – $156.200

Tucapel – $156.200

Tucapel niño – $100.500

Caupolicán – $156.200

Caupolicán niño – $100.500

Cordillera – $261.900

Cordillera niño – $167.500

Océano – 432.900

Océano niño – $277.500

Rapa Nui D y B – $1.030.550

Rapa Nui D y B niño – $645.000

Preventa general

Arica – $180.900

Galvarino – $180.900

Galvarino niño – $100.500

Lautaro – $180.900

Tucapel – $180.900

Tucapel niño – $100.500

Caupolicán – $180.900

Caupolicán niño – $100.500

Cordillera – $301.500

Cordillera niño – $167.500

Océano – $499.500

Océano niño – $277.500

Rapa Nui D y B – $1.161.000

Rapa Nui D y B niño – $645.000

Venta general (desde el 1 de enero)

Arica – $201.000

Galvarino – $201.000

Galvarino niño – $100.500

Lautaro – $201.000

Tucapel – $201.000

Tucapel niño – $100.500

Caupolicán – $201.000

Caupolicán niño – $100.500

Cordillera – $335.000

Cordillera niño – $167.500

Océano – $555.000

Océano niño – $277.500

Rapa Nui D y B – $1.290.000

Rapa Nui D y B niño – $645.000

*Se considera niño a los menores entre 4 y 12 años

