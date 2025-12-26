Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo inició la preventa general de abonos para la temporada 2026: los valores

Precios y detalles: Colo Colo comenzó la preventa general de abonos para la temporada 2026. Comprende 21 partidos, dejando fuera las posibles fases finales de Copa Chile y Copa de la Liga.

Por Diego Jeria

Precios: los abonos de Colo Colo para 2026.
© CHRISTIAN ZAPATA/PHOTOSPORTPrecios: los abonos de Colo Colo para 2026.

Este viernes comenzó la preventa general de abonos para la temporada 2026 de Colo Colo, un día después de la preventa para socios del Club Social y Deportivo Colo Colo y clientes de la tarjeta Tempo.

Tal como explican en el Cacique, el abono comprende derecho a entradas para 21 partidos de la temporada: los 15 de local en la Liga de Primera, los tres como anfitrión de la Copa Chile y otros tres por la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Asimismo, permite acceder a la preventa exclusiva para boletos en una posible participación en fases finales de Copa Chile y Copa de la Liga, con la posibilidad de transferir el boleto en caso de no poder asistir alguno de partido.

Descuento para renovar hasta las 23:59:59 del 31 de diciembre

Por otro lado, hasta el miércoles 31 de diciembre habrá un descuento para los hinchas abonados del 2025 y que renueven su condición.

Los precios: Colo Colo puso a la venta los abonos 2026.

Los precios: Colo Colo puso a la venta los abonos 2026.

Los abonos, que en precio van desde los $156.200 (sin contar valores de niño que son menores), hasta los $1.290.000, pueden adquirirse a través del sistema PuntoTicket.

Precios abono Colo Colo 2026

Renovación del abono

Arica – $156.200
Galvarino – $156.200
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $156.200
Tucapel – $156.200
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $156.200
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $261.900
Cordillera niño – $167.500
Océano – 432.900
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.030.550
Rapa Nui D y B niño – $645.000

Preventa general

Arica – $180.900
Galvarino – $180.900
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $180.900
Tucapel – $180.900
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $180.900
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $301.500
Cordillera niño – $167.500
Océano – $499.500
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.161.000
Rapa Nui D y B niño – $645.000

Venta general (desde el 1 de enero)

Arica – $201.000
Galvarino – $201.000
Galvarino niño – $100.500
Lautaro – $201.000
Tucapel – $201.000
Tucapel niño – $100.500
Caupolicán – $201.000
Caupolicán niño – $100.500
Cordillera – $335.000
Cordillera niño – $167.500
Océano – $555.000
Océano niño – $277.500
Rapa Nui D y B – $1.290.000
Rapa Nui D y B niño – $645.000
*Se considera niño a los menores entre 4 y 12 años

