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Universidad de Chile

El nuevo valor de mercado de Lucas Assadi: “U de Chile lo va a tener que vender en eso”

La oferta del Malmo deja a la U llena de dudas por el menor precio: si no lo venden ahora el jugador se puede ir libre.

Por Cristián Fajardo C.

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Lucas Assadi bajó en el valor de mercado desde el verano en la U.
© IA montajeLucas Assadi bajó en el valor de mercado desde el verano en la U.

Universidad de Chile está contra las cuerdas por la nueva oferta que llegó por Lucas Assadi, esta vez desde el Malmo de Suecia que juega con una carta bajo la manga.

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, el cuadro europeo presentó un ofrecimiento de 2,4 millones de euros con algunas otras variables, las que debe responder la U.

El gran tema que es el volante formado en los azules termina contrato a fines de 2026, por lo que sin una renovación de por medio, puede negociar como agente libre desde la mitad de temporada.

Algo que hace dudas a la U, donde hay una postura desde la interna de Azul Azul en relación al caso, donde ya lo dan por perdido: “Si no lo venden lo pierdes, porque está terminando contrato; se va a ir igual”.

Lucas Assadi tiene oferta desde Europa para salir de la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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¿Cuánto vale Lucas Assadi en el mercado?

Fue en radio ADN donde pusieron sobre la mesa el tema de Lucas Assadi, donde Rodrigo Hernández dejó en claro lo que piensan en la U: “Se va ir en junio tu no lo vas a tener en toda la campaña”.

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Pese a que el valor de mercado ha bajado con lo que pedía en el verano, donde se hablo de un piso de 5 millones de dólares cuando lo buscó el Atlético Mineiro, asegura que la U está entre la espalda y la pared.

“El jugador vale lo que ofertan por él y hoy en día las ofertas que han habido por Assadi, salvo la del Metalist de Ucrania, que era buena de 4,5 millones de dólares pero impracticable por estar país en guerra, y ninguna ha superado los 2,6 que es lo que vale hoy en el mercado”, detalló.

“La U va tener que venderlo en eso o lo pierde o al menos que le renueven, le ponga un saco de plata y le pague 30 palos al mes”, detalló el periodista.

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