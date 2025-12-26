Regresa el rojo: Se filtra en redes la nueva indumentaria de Colo Colo para la temporada 2026

Colo Colo ya piensa en la temporada 2026, en la que tendrá únicamente competencia local. Por lo mismo, en Macul ya trabajan en el armado del plantel de cara al próximo año, y uno de los primeros nombres en ser presentados es Matías Fernández Cordero.

Justamente, el lateral derecho será uno de los jugadores que utilice la nueva camiseta del Cacique de cara a la temporada entrante. Si bien Adidas aún no las presenta de manera oficial, ya se han filtrado en redes sociales tanto la camiseta de local como la de visita, ambas con varias novedades.

Ahora fue el turno de la tenida de entrenamiento, indumentaria que, al igual que en los casos anteriores, también se filtró en redes sociales. Esta correspondería a una polera, un polerón y un pantalón de buzo, marcando además el regreso del color rojo.

Se filtra la nueva indumentaria de Colo Colo para 2026

En los últimos años, la equipación de entrenamiento de Colo Colo ha sido mayoritariamente negra, variando principalmente en los colores de los detalles, que han pasado del blanco al dorado y, recientemente, al violeta. Sin embargo, ahora se observa un cambio radical.

Según las imágenes que se han viralizado en redes sociales, la ropa estaría teñida en su mayoría de un rojo intenso, con detalles negros y un escudo monocromático en tonos rojo y negro, dejando fuera los tradicionales azul y blanco del emblema original. En el caso del buzo, los colores se invierten, siendo mayoritariamente negro con detalles rojos.

Esta nueva indumentaria de entrenamiento se espera que sea estrenada por el plantel albo a partir del sábado 3 de enero, fecha en la que Blanco y Negro citó a los jugadores para dar inicio a la pretemporada, con las correspondientes mediciones médicas.

Revisa a continuación las fotos compartidas en redes sociales por distintos usuarios de X: