U. de Chile sigue lamentando la expulsión de Juan Martín Lucero en el partido contra Audax Italiano. En su debut, el Gato alcanzó a estar 20 minutos en cancha hasta que el árbitro Gastón Philippe lo pintó de rojo.

En su informe, el juez atribuyó la expulsión a “juego brusco grave” y detalló que “en una disputa de balon, el jugador da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva“.

El mismo jugador se defendió acusando que “abro el brazo para cubrir la pelota, no lo agredo de forma voluntaria“ y reveló que la institución apelaría a la tarjeta. Ahora, Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules, lo confirmó.

“No creo en una mala fe ni teorías conspirativas, pero sí nos parece que no fue un bien día del árbitro, probablemente también se vio afectado por lo que estaba ocurriendo en las tribunas. Se sentía tenso el ambiente y no era un partido fácil de dirigir“, empezó diciendo el dirigente.

U. de Chile confirma que va al tribunal por Juan Martín Lucero

“Pero se apuró en decisiones, se veía nervioso, uno lo analiza y viendo el fútbol chileno el fin de semana, hubo tres jugadas muy similtares que no fueron expulsión. Uno queda con el trago amargo de que no es expulsión por ningún lado, no hay manotazo, solo trata de sacarse un jugador de encime“, agregó.

“Dicho esto, están las instancias para defenderse, lo haremos, estamos trabajando con los abogados para ir al tribunal y plantear nuestra visión de los hechos“, cerró Manuel Mayo.