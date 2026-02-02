U. de Chile vivió un amargo debut en la Liga de Primera, tanto dentro como fuera de la cancha. Las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, así como los incidentes de sus hinchas, marcaron el empate sin goles con Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Este lunes se conoció el informe arbitral del encuentro, donde ambas situaciones fueron documentadas. El juez Gastón Philippe fue durísimo respecto a lo que se vivió en las gradas, algo que seguramente le traerá castigos al club.

En cuanto a las expulsiones, el árbitro dio sus explicaciones. Sobre Felipe Salomoni, se trató de “juego brusco grave” y se documentó: “En una disputa de balón, golpea con su codo en el rostro del adversario, realizando un movimiento adicional y con uso de la fuerza excesiva“.

Sobre Lucero, también expulsado por “juego brusco grave“, el árbitro registró: “En una disputa de balon, da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva“.

El informe arbitral de Gastón Philippe | ANFP

Esto puede ser muy contundente en el Tribunal de Disciplina, pues un golpe de puño es considerado grave y puede ser castigado con más de una fecha de suspensión. Lo puede salvar que haya disputa de balón.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile sufre con las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero

En U. de Chile, Juan Martín Lucero aseguró que “abro el brazo para cubrir la pelota, no lo agredo de forma voluntaria“. El centrodelantero además contó que el club apelará a la tarjeta roja.

Cualquier reclamo será visto este martes 3 de febrero en la primera sesión del año del Tribunal de Disciplina. En la próxima fecha, los azules enfrentan a Huachipato el domingo 9 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano, un partido que, por ahora, tanto Lucero como Felipe Salomoni se perderían.