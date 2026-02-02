Fue polémico y generó dudas. A menos de 20 minutos de estrenarse con Universidad de Chile, en el empate sin goles con Audax Italiano, el delantero argentino Juan Martín Lucero recibió tarjeta roja tras un golpe al central Enzo Ferrario.

El informe del árbitro de ese encuentro, Gaston Philippe, señala al respecto que el atacante “es culpable de juego brusco grave” y que “en una disputa de balón, da un golpe de puño en el rostro del adversario con uso de fuerza excesiva“.

Tras un fin de semana complejo en las huestes de la U, y luego de ver la acción en la transmisión oficial, desde Azul Azul se podrán detrás de Lucero y lo defenderán ante el Tribunal de Disciplina, pues buscarán quitarle esa tarjeta roja.

ver también “Golpe de puño…”: El informe del árbitro por la roja de Lucero en U. de Chile

La U defenderá a Lucero en Tribunal de Disciplina

El propio delantero aseguró tras el encuentro que “abro el brazo para cubrir la pelota, no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí. Apelaremos y veremos si se puede quitar“. Estos dichos llegaron hasta la dirigencia.

Es así que según cuenta Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, desde la U “consideran que la sanción a Lucero es apelable y ya se encuentran trabajando en los antecedentes que serán presentados ante el Tribunal de Disciplina.

Por lo pronto, el “Gato” se perderá el próximo encuentro de los azules, con serio riesgo de que incluso el castigo sea mayor y no esté en la tercera fecha contra Palestino en La Cisterna. Incluso, los peores pronósticos apuntan a que no juegue hasta el Superclásico del 1 de marzo. Todo está en veremos.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda fecha en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato de Talcahuano, en duelo a jugarse este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

Publicidad