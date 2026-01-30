Universidad de Chile tuvo un complicado debut por la Liga de Primera. El elenco comandado por Francisco Meneghini tuvo más el balón y las ocasiones de mayor peligro, pero no lo pudo reflejar en el marcador. Para peor, el partido estuvo suspendido por varios minutos por los incidentes en el Estadio Nacional y las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero pusieron cuesta arriba el duelo para los azules.

El tema es que Paqui pudo ver ambas jugadas y recalcó que, al menos, la roja al “Gato” fue una decisión equivocada para el juez Gastón Philippe. Por lo que salió en defensa del ex delantero que volvió a jugar en Chile tras su anterior paso por Colo Colo.

“Fue un debut accidentado. Hubo demasiados condimentos que no tiene que ver con el fútbol. Pero destaco el carácter del equipo, ante una adversidad muy marcada. Siempre mostró ganas. El equipo siempre estuvo presente, y dando lo mejor”, recalcó Paqui en la conferencia de prensa post pitazo final.

Paqui defiende a Juan Martín Lucero

Tras ello, Francisco Meneghini se enfocó en las tarjetas rojas que sacó Gastón Philippe y detalló su parecer una por una. “El trámite está marcado por las expulsiones. La de Felipe (Salomoni) la vi, y me parece roja. La de Octavio y Juan Martín me parece que no”, recalcó.

Lucero alcanzó a jugar solo 20 minutos antes de recibir la tarjeta roja.

“Pensé que la de Juan Martín se iba a anular. Me parece que son jugadas típicas de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar. No hay intención de golpear. Me llamó la atención la rapidez de sacar la roja. Jugar con un hombre menos desde el minuto 20 puede influir, pero destaco el carácter del equipo”, complementó Paqui.

El estratega de la U dejó abierta la opción de apelar al menos a la expulsión de Lucero. Por ser tarjeta roja directa arriesga al menos dos partidos de sanción, lo que sería frente a Huachipato y Palestino. Por lo que se buscará reducir el castigo y que pueda decir presente frente a los árabes, ya que será el gran ensayo antes de la llave que disputarán por Copa Sudamericana.