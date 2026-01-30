Aunque Colo Colo es uno de los clubes más ganadores del fútbol chileno, sus enfrentamientos recientes con Deportes Limache han tenido resultados sorprendentes. Para muchos el equipo de la Región de Valparaíso se ha convertido en una especie de “bestia negra” al enfrentar a los albos.

En total, hasta este 2026 se han disputado cuatro partidos oficiales entre Limache y Colo Colo, y el balance es claramente favorable al elenco tomatero, pues el Cacique no pudo ganar.

Deportes Limache logró dos victorias directas: 4-1 y 1-0, ambas en calidad de local tanto en el torneo como en Copa Chile.

El problema es que el Popular, en Santiago, tuvo dos empates 2-2 en ambos torneos, dejando a Colo Colo sin triunfos en esos duelos. Estadística que refleja el crecimiento y la confianza del equipo más pequeño cuando se mide con el gigante popular.

Uno de los encuentros más recordados fue la goleada 4-1 de Limache en la Copa Chile de 2025, resultado que marcó un momento histórico en la relación entre ambos clubes y consolidó aún más el concepto de rival difícil para Colo Colo.

Limache está invicto contra Colo Colo

Limache enfrenta a Colo Colo en el debut del torneo

El partido entre Deportes Limache y Colo Colo se jugará este sábado a las 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, válido por la primera fecha del Campeonato Nacional.

En cuanto al marco de público, el recinto no estará lleno. De acuerdo a información de La Estrella de Valparaíso, Deportes Limache cuenta con menos de 200 abonados, por lo que el estadio lucirá semivacío. Esto luego de que no se aprobara el aforo solicitado.

Desde lo futbolístico, Colo Colo llegará con una formación titular, buscando romper la mala racha ante un rival que se ha transformado en su bestia negra. El once inicial del Cacique será con Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

