Colo Colo tuvo un debut para el olvido en la Liga de Primera 2026, cayendo por un rotundo 3-1 ante Deportes Limache. El Cacique hizo aguas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde otra vez mostró un rendimiento lamentable de la mano de Fernando Ortiz.

Y es que el equipo del argentino volvió dar muestras de una fragilidad defensiva alarmante y de nulas ideas en delantera, algo que fue la constante en la temporada pasada.

El propio Tano Ortiz analizó lo que fue este descalabro en el primer partido oficial del año, donde dejó en claro que está conforme con el plantel que se ha conformado y que apunta a mejorar la situación el próximo sábado ante Everton.

Ortiz asegura que está conforme con el plantel

El DT albo partió diciendo en conferencia de prensa que “es una derrota que obviamente duele, no es lo que queríamos como arranque, pero hay que aceptar que se perdió. Hay que trabajar, corregir y el día sábado en nuestra casa tener la posibilidad de un mejor resultado”.

Sumando partidos oficiales y amistosos Fernando Ortiz ya lleva14 como DT de Colo Colo. Registra apenas cuatro triunfos, siete derrotas y tres empates. | Foto: Photosport.

“Estoy conforme con el plantel. Prácticamente, es un equipo que estamos encontrando su mejor versión. Es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando para encontrar la fórmula de juego que nos de los resultados”, agregó.

Para cerrar y al ser consultado sobre la suplencia de Claudio Aquino, quien solo jugó en el segundo tiempo, el trasandino afirmó que “no hablo en forma individual, sólo general. Solo decir que tuvo un cuadro gripal y que por eso no estuvo desde el arranque”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique retornará a la acción ante Everton el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.