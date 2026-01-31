Colo Colo tuvo un estreno lejos de las expectativas y cayó de forma inapelable ante Deportes Limache. Uno de los que lamentó el resultado, fue Maximiliano Romero.

Con el inicio de un nuevo torneo, los Albos renovaban su esperanza de hacer un buen papel en la Liga de Primera 2026. Sin embargo, el Tomate Mecánico de Víctor Rivero demostró que parece tenerles tomada la mano y los venció por 3-1.

El análisis de Romero

Maximiliano Romero fue uno de los jugadores de Colo Colo que levantó la voz luego de la caída. El argentino habló con TNT Sports y analizó algunos de los errores que cometieron y queterminaron significando la derrota contra Deportes Limache.

“Tuvimos algunos momentos de desorden que nos costó el partido, esto es largo, recién arranca, seguir trabajando y que no pasen estas cosas”, explicó el ex delantero de O’Higgins. Los Albos parecen no encontrar el rumbo de la mano de Fernando Ortiz, pero Romero confía en sacarlo adelante.

“Tuvimos desatenciones, seguiremos trabajando, el partido duele muchísimo, veníamos trabajando duro y arrancar así nos duele a todos, esto sigue, es largo”, expresó el refuerzo de Colo Colo.

Dentro de lo negativo de la derrota, Maximiliano Romero pudo celebrar su primer gol con los Albos en su debut oficial. El jugador de 27 años hizo una reflexión sobre lo que han sido sus días en Macul, donde espera ser figura durante este 2026.

“Es positivo empezar jugando, llegué hace una semana para que me conozcan, vamos a seguir trabajando, los compañeros van a dar todo, esto es Colo Colo y no podemos seguir así“, cerró Romero. El próximo partido de los Albos será el sábado 7 de febrero ante Everton en el Estadio Monumental.