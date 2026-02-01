La primera fecha parece haberle puesto una nueva urgencia a Colo Colo en el mercado de fichajes y por eso mismo, el club tiene prácticamente amarrado a Pablo Ruiz como refuerzo para la mitad de la cancha. Un lugar donde los albos perdieron a Vicente Pizarro.

Sí, uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, que en primera instancia la directiva evaluó reemplazar con Bryan Soto. En ese contexto, apareció el nombre de este mediocampista argentino-chileno de 27 años que juega en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Más específicamente en el Real Salt Lake City, aunque varios años antes de su desembarco en esa liga, tuvo una aventura en San Luis de Quillota. Una estadía que comenzó en julio de 2017 y terminó en febrero de 2018. En ese intervalo, Ruiz alcanzó a disputar 11 partidos en los Canarios, donde llegó desde San Lorenzo de Almagro.

Pablo Ruiz intenta quitarle el balón a Fernando Manríquez. (Raul Zamora/Photosport).

En el cuadro quillotano conoció de primera mano el trabajo de un ex jugador albo: Miguel Ramírez, el único DT que tuvo en el fútbol chileno. Por estos días, el Cheíto espera por alguna oportunidad, algo que sabe que será difícil tras haber dirigido a los dos clubes que descendieron en 2025: Unión Española y Deportes Iquique.

Pablo Ruiz suma 151 partidos en el Real Salt Lake City de Estados Unidos. (David Berding/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo apreta el acelerador y suma a su sexto refuerzo para este 2026: “Hay acuerdo…”

El añoso lazo de Pablo Ruiz con el DT de Colo Colo proyección

Pablo Ruiz puede tener información directa de Colo Colo, precisamente por el capitán que tenía aquel San Luis de Quillota del Cheíto Ramírez: Braulio Leal, quien compartió la zona media en seis oportunidades con el inminente refuerzo del Cacique.

Braulio Leal fue compañero de Pablo Ruiz en San Luis de Quillota. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Seguramente, Leal algo habrá aportado de su conocimiento de Ruiz para alentar su contratación en esta ventana de traspasos. Otros compañeros que tuvo Ruiz en su paso por el estadio Lucio Fariña Fernández fue el portero Ignacio González y el Pepe Rojas, quien hace pocos días tuvo su emotiva despedida del fútbol.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por lo pronto, Colo Colo debe lavar sus heridas del debut y Fernando Ortiz, sumar méritos para evadir los cuestionamientos, cada vez más constantes hacia su labor. El siguiente escollo albo será en el estadio Monumental el 7 de febrero ante Everton de Viña del Mar a contar de las 20:30 horas.

ver también La gran Joaquín Montecinos: Everton separa del plantel a Álvaro Madrid para negociar con Colo Colo

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Limache a Colo Colo en la Liga de Primera

Publicidad

Publicidad

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Claramente después de la derrota ante Limache, el Cacique está cerca de los puestos más bajos en la tabla. Sólo se ha jugado una fecha.