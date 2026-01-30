Colo Colo sigue moviéndose en este mercado de fichajes yal nombre de Víctor Dávila se sumó una nueva alternativa proveniente de Norteamérica, esta vez en la zona media del campo, donde el ‘Cacique’ debe reemplazar las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Ante esta ‘urgencia’ se suma un nuevo problema, porque la búsqueda está lejos de ser simple. El refuerzo debe ser chileno, y si proviene del Torneo Nacional ni siquiera podría estar citado en la primera fecha, lo que complica y reduce considerablemente las opciones en Macul.

Es en ese contexto donde se dio a conocer en las últimas horas que en el Estadio Monumental apareció un nombre que pocos tenían en el radar. Se trata de Pablo Ruiz, mediocampista argentino-chileno de 27 años que milita desde 2018 en el Real Salt Lake de la MLS, donde ha logrado continuidad y regularidad.

De acuerdo a información publicada por el sitio AS, el entorno del jugador reconocen que hay conversaciones en curso con el conjunto Popular: “Están en negociaciones, esperando llegar a un buen puerto” , señalan.

Así, Colo Colo suma una nueva alternativa para la zona media, pensando en así cumplir con los requisitos reglamentarios y también con los requerimientos de Fernando ‘Tano’ Ortíz.

Pablo Ruiz jugando por el Real Salt Lake contra Lionel Messi y el Inter Miami. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

La carrera de Pablo Ruiz

Pablo Enrique Ruiz es un volante zurdo, formado en las divisiones menores de San Lorenzo y tuvo un breve paso por San Luis de Quillota en 2017, donde disputó 11 partidos y marcó un gol. Tras esa experiencia en Chile, Ruiz migró a Estados Unidos donde se ha mantenido por cerca de ocho temporadas.

En la MLS, el mediocampista se consolidó en el Real Salt Lake, donde ha registrado 151 partidos oficiales, logrando anotar siete goles y 14 asistencias, cifras más que interesantes y que lo llevó a estar en la órbita de la Roja, aunque sin concretar una citación.