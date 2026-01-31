Colo Colo inició de pésima manera el 2026 y cayó en su estreno en la Liga de Primera ante Deportes Limache. Esto hizo que de la mano de Fernando Ortiz, pierdan un importante récord.

Los Albos renovaron la esperanza con el inicio de una nueva temporada, mas no así el fútbol. Los de Macul parecieron replicar todas las dudas con las que terminaron el 2025 y el Tomate Mecánico aprovechó cada una de ellas, derrotándolos por 3-1.

El registro que perdió Colo Colo

Colo Colo generó muchas críticas durante la pretemporada, debido a las importantes salidas que sufrió para hacer caja. Jugadores como Lucas Cepeda, Alan Saldivia y Vicente Pizarro abandonaron Pedrero. Por ahora, han arribado Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

El duelo ante Deportes Limache era la prueba de fuego para este plantel y la reprobaron por mucho. El marcado final no genera mucho margen a la duda y las críticas nuevamente se centran en la figura de Fernando Ortiz.

ver también ¡No los perdonaron! Hinchas encaran a jugadores de Colo Colo en el Elías Figueroa

El argentino no ha podido darle su sello al equipo y el rendimiento parece ser que ha ido involucionando, en vez de mejorar. Prueba de aquello, es que con la derrota ante el Tomate Mecánico perdieron un invicto de casi 10 años al caer en el debut de la Liga de Primera.

Sí, Colo Colo no era derrotado desde 2016 en el estreno de un torneo nacional. La última vez que sucedió, fue el 31 de julio de mencionado año, cuando en el Apertura cayeron por 2-1 ante Unión Española en el Estadio Monumental. Eran dirigidos por Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Fueron 10 partidos de invicto que estuvieron los Albos sin caer en su debut en la Liga de Primera. Bien dicen que las cosas son como terminan y no como empiezan, pero también se habla de que lo que empieza mal, termina mal. Al final de temporada Colo Colo sabrá cuál frase es más cierta.