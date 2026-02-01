Pronósticos Everton vs Unión La Calera: las apuestas destacadas para Ruleteros y Cementeros

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Everton vs Unión La Calera, en la fecha 1 del Campeonato Nacional.

Everton y Unión La Calera se medirán este lunes a las 18:00 horas en el Sausalito, en la primera jornada de la Liga de Primera 2026. Ambos cuadros intentarán comenzar con el pie derecho la campaña para no terminar disputándose la permanencia: el año pasado, los Ruleteros se salvaron por dos puntos, mientras que los Cementeros consiguieron apenas tres unidades más.

Antes del encuentro, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Everton vs Unión La Calera

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Alan Medina 3.40 Total de goles en el primer tiempo de Everton: Menos de 0.5 1.80

Dos o tres goles, un patrón que se repite

En cinco de los últimos ocho partidos oficiales de Everton se registraron dos o tres goles. En cuatro de los seis encuentros más recientes de Unión La Calera también se anotaron dos o tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Alan Medina, protagonista en la pretemporada

Alan Medina fue uno de los jugadores destacados de la pretemporada, ya que anotó en dos amistosos: en el triunfo por 3-2 ante Sport Boys y en la derrota por 5-3 frente a Independiente. El delantero uruguayo de 27 años había marcado cuatro goles en sus 28 apariciones en el Campeonato Nacional 2025.

Anotará en cualquier momento: Alan Medina – 3.40 en bet365

Localías con poca eficacia ofensiva inicial

En ocho de sus últimas 10 localías en la liga chilena, el elenco de Viña del Mar mostró baja eficacia en los primeros tiempos, ya que finalizó esa etapa sin anotar.

Total de goles en el primer tiempo de Everton: Menos de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Everton vs Unión La Calera

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

