Felipe Gutiérrez tuvo un debut muy especial por los puntos en Deportes La Serena, que recibió a Universidad Católica en el inicio de la Liga de Primera 2026. Los granates le sacaron dos tantos de ventaja a los Cruzados, que de todas maneras rescataron un empate en La Portada.

Tras el partido, el defensor Lucas Alarcón le dio una entrevista a TNT Sports y reveló algunos aspectos que el Pipe Gutiérrez le pide al cuadro Papayero. “Al principio nos costó. Después empezamos a hacer lo que trabajamos: las presiones y ser un equipo incómodo”, aseguró el zaguero surgido en las inferiores de Universidad de Chile.

“Lo logramos, pero con una expulsión se hace más complicado. La jerarquía de Católica hace que con pequeñas desconcentraciones nos hicieran el empate”, manifestó Alarcón, quien se refirió a la tarjeta roja que recibió Sebastián Díaz y a los goles que anotaron los argentinos Justo Giani y Fernando Zampedri.

Fernando Zampedri anotó un golazo ante La Serena para el 2-2 definitivo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Alarcón contó más detalles de la charla en el descanso. “Hablamos en el entretiempo de seguir como los últimos 20 minutos: tener la pelota, hacerlos correr y sentir incómodos. En el trámite del partido hubo que ir por lo seguro y tiramos el balón para arriba. Felices por el empate”, manifestó el “5”.

ver también La Serena aprovechó el regalo: El error de Vicente Bernedo que enfureció a los hinchas de la UC

Lucas Alarcón revela el método de Felipe Gutiérrez en La Serena: “El que esté mejor”

Para el defensor de Deportes La Serena, la idea de Felipe Gutiérrez es generar una competencia ardua por las posiciones. “Son hartos jóvenes. Pipe siempre trata de exigirnos al máximo a todos por igual”, manifestó Lucas Alarcón, quien fue dupla junto al argentino Andrés Zanini en la última línea.

Publicidad

Publicidad

Lucas Alarcón tuvo un arduo duelo con Fernando Zampedri en La Portada. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“El que esté mejor va a jugar. La unión del equipo hace que cuando sale uno, tiene que entrar el otro y hacerlo de la mejor manera”, aseveró Lucas Alarcón, quien tiene mucha confianza en el plantel que los Papayeros conformaron para afrontar la campaña 2026.

Por lo pronto, el staff técnico de La Serena debe cambiar la página y apuntar su foco hacia O’Higgins de Rancagua, el rival de la segunda fecha. Aquel partido se disputará en El Teniente el 7 de febrero a contar de las 18 horas.

Publicidad

Publicidad

Revisa el compacto del empate de Católica ante La Serena

Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Los granates comenzaron la Liga de Primera 2026 con un punto en la tabla de posiciones.