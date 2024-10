Formado en U de Chile y reciente campeón con La Serena quiere su revancha: "Me gustaría volver al club que me crio"

Deportes La Serena se coronó campeón anticipado de la Primera B y consigue el ascenso a la Primera División restando varias fechas por delante. Uno de los jugadores titulares en la campaña granate fue el defensa Lucas Alarcón, formado en Universidad de Chile.

La Serena solventó su campaña con una de las defensas menos batidas y, pese a no comenzar en el once tipo, Alarcón terminó ganándose la confianza del entrenador, Erwin Durán.

Alarcón lleva cuatro temporadas en el Granate y con 24 años cree que es el momento para poder volver a la U y demostrar todo lo aprendido. Con el Chuncho debutó en 2019, pero partió a Deportes Valdivia en 2020. En 2021 tuvo un fugaz regreso al CDA, pero salió a La Serena donde permanece aún.

“Obviamente me gustaría volver a la U porque fue el club que me crio, aprendí mucho al estar allí. Ahora tengo que estar enfocado porque vamos a ver a fin de año qué sucede, pero a lo que venga y si Dios quiere algo o si lo mejor es estar acá, vamos a estar donde sea”, dijo Alarcón a As Chile.

Campitos, tremendo amigo

Asimismo, el formado en la U se refirió al complicado momento que atraviesa Cristóbal Campos, con quien compartió en los azules.

“No he podido hablar con él, pero sí he estado muy pendiente de las noticias. Es un gran amigo que me dejó el fútbol, yo sé que cuando se pueda dar la situación nos vamos a ver. Tengo muchas ganas de verlo porque es un tremendo amigo”, expuso.

Lucas Alarcón quiere volver a la U.

Respecto al gran objetivo logrado con La Serena, Alarcón sentenció que “fuimos un equipo muy ordenado, creo que eso nos caracterizó mucho. Cuando había que defender, defendíamos con todo, todo eso creo que nos dio muchos frutos”.

Lucas Alarcón disputó cuatro partidos en Universidad de Chile el 2019. En 2021 alcanzó a jugar un sólo duelo y luego partió a La Serena.