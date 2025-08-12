Esta semana Universidad de Chile retoma la acción para seguir avanzando en Copa Sudamericana y se deberá enfrentar con Independiente, en el partido de ida por los octavos de final en la competencia internacional.

Los Azules llegan con la frente en alto, tras una contundente victoria frente a Guaraní de Paraguay en la fase de repechaje, con un marcador de 6-2, antecedentes que los ilusionan con seguir avanzando en la competencia continental.

¿Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a U. de Chile vs. Independiente?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido de manera ONLINE únicamente a través de la plataforma de DGO , y además podrás verlo por la señal televisiva de DSports (610 (SD) – 1610 (HD)en DirecTV).

De esta manera, los fanáticos azules no podrán ver el duelo de los universitarios, ni por la señal de ESPN en TV, ni tampoco por streaming en Disney+, debido a que los duelos del certamen CONMEBOL, son transmitidos por DSports.

Probable formación de Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda

La oncena titular de los azules sería con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio.

