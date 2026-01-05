La dura goleada por 5-1 que sufrió el Real Betis ante el Real Madrid en el Santiago Bernebéu sigue generando repercusiones en España.

Además de los cuestionamientos al técnico chileno Manuel Pellegrini, la prensa sevillana también apuntó sus dardos hacía otro nombre con vínculo chileno dentro del plantel verdiblanco.

Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo suizo de origen chileno, fue titular en el compromiso y terminó siendo uno de los jugadores más criticados tras el encuentro. Los análisis post partido coincidieron en que su desempeño defensivo quedó al debe en un duelo de máxima exigencia.

Los errores en jugadas a balón detenido y las dificultades para sostener la marca fueron aspectos reiterados en las crónicas, donde se expuso que el Betis sufrió más de la cuenta en acciones que pudieron ser evitables desde lo táctico.

Betis sufre fallas tácticas y desconcentraciones contra el Real Madrid

El Diario de Sevilla señaló que Rodríguez “olvidó los mandamientos básicos de la estrategia”, especialmente en la marca en los tiros libres y córners, situaciones que terminaron en goles del conjunto merengue. La falta de contacto y reacción fue duramente subrayada por la prensa andaluza.

El análisis también puso en duda la decisión de alinearlo desde el arranque en un escenario tan complejo como el Bernabéu, considerando la velocidad y poder ofensivo del Real Madrid por las bandas. Para algunos comentaristas, el duelo superó ampliamente al defensor.

Más allá de lo individual, los medios recalcaron que el Betis mostró falencias colectivas en la defensa, aunque el foco terminó recayendo sobre Rodríguez, por su responsabilidad directa en acciones determinantes del marcador, específicamente en el primer gol.

Con este escenario, el suizo de origen chileno queda bajo observación de cara a próximos encuentros, en un Betis que necesita recuperar solidez para mantenerse en la pelea por puesto europeos, mientras la presión mediática aumenta tanto para el plantel como para el cuerpo técnico.

