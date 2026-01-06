Se sigue moviendo el agitado mercado de pases para Deportes Concepción. Los lilas son el equipo que más ha dado que hablar en materia de refuerzos y meten miedo en su regreso a Primera.

Los “lilácticos”, como fueron bautizados en el fútbol chileno, deben cerrar aún la plaza de lateral derecho. Si bien ya renovaron a Ariel Cáceres, el titular en la campaña del ascenso, buscan otro nombre más en esa posición.

Es ahí donde dos experimentados aparecen en el radar del León de Collao. Desde la región del Biobío lanzaron los nombres que baraja el equipo del Pato Almendra, donde un viejo conocido de la zona lidera para poner la firma.

El nuevo fichaje que alista Concepción

Desde Limache, Deportes Concepción quiere abrochar su siguiente refuerzo en su larga lista de “lilácticos”. Se trata de Guillermo Pacheco, experimentado lateral derecho del fútbol chileno.

El jugador viene de dejar el equipo tomatero /Photosport

“Continúa la búsqueda de lateral derecho en Deportes Concepción. Uno de los apuntados es Guillermo Pacheco (36). El ex U de Concepción y Cobresal disputó 27 partidos en DeportesLimache la última temporada”, avisó el periodista Sergio Godoy.

Publicidad

Publicidad

Pero el nombre del defensa que por años defendió a U de Concepción, el nuevo archirrival del Conce, no es el único que seduce en los lilas. Un ex Huachipato también es opción para fichar en suelo penquista.

“La otra carta que disputa la banda derecha de Deportes Concepción es la de Brayan Véjar (30). El ex Huachipato y Palestino registró presencia en 20 partidos de Unión Española durante 2025″, dijo el mismo comunicador del Biobío.

El caso de Véjar también es opción lila /Photosport

Publicidad