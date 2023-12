Guillermo Pacheco se ha convertido en uno de los imprescindibles del Cobresal de Gustavo Huertas. El lateral derecho del elenco minero durante la temporada 2023 no solo es titularísimo, sino que también hace goles, asiste y es figura. Sin embargo, hace tres años estuvo al borde del retiro.

El defensor habló con Las Últimas Noticias y contó que, por su creencia católica, cree que Dios le va a dar frutos a todo su esfuerzo. Más aún después de estar cerca del retiro hace tres años. Allí relató la historia de la vez que dejó el fútbol… pero logró volver para vivir momentos como este.

“Soy muy creyente, católico, por lo que sé que tanto mi esfuerzo como el del plantel dará frutos. Me ha costado harto, estuve a un paso de retirarme, pero mira dónde me encuentro ahora, luego de haber pasado por muchas situaciones”, empezó su relato.

Pacheco agregó que “he cometido muchos errores, he estado abajo y mira ahora en el lugar en que me encuentro. Todo es fruto de lo que me rodea, mi familia y mis hijos. A Ian lo tengo lejos, en Valparaíso, donde vive con su mamá, pero sé que me está apoyando”.

Pero, ¿por qué pensó en el retiro? El defensor de Cobresal contó que, en 2020, cuando jugaba en Universidad de Concepción, chocó con su DT. “No eran compatibles mis ideas de juego, como jugador chileno, con las del entrenador uruguayo Eduardo Acevedo, en la U de Conce”, comentó.

Según Pacheco, con Acevedo “no teníamos el mismo pensamiento futbolístico. Luego no hubo relación entrenador-jugador. Tomé la decisión de dejar el club, fue en el tiempo de la pandemia y tenía a mi familia lejos”.

“En Concepción casi siempre estuve solo, porque mi señora estudiaba fonoaudiología, entonces pensé en irme, sanarme de la cabeza, porque igual fue complicado en pandemia. Estuve fuera del fútbol como siete meses, en 2020, y me fui donde mi familia en Quilpué”, relató, dejando nuevamente en evidencia lo clave que es darle prioridad a la salud mental.

Pero logró ver la luz y volvió al fútbol. “Luego partí a Temuco, gracias a Hugo Droguett que era el entrenador. Mi esposa y mi hijo tenían más ganas que yo mismo de que volviera a jugar. Gracias a ellos volví al fútbol y no me arrepiento, claramente el año en Temuco y los dos en Cobresal han sido años maravillosos”, sentenció.

¿Qué necesita Cobresal para ser campeón?

Cobresal visitará a la Unión Española en el estadio Santa Laura en la última fecha del Campeonato Nacional 2023, mientras que Huachipato será local en el estadio CAP frente al Audax Italiano. Los dos partidos se disputarán el viernes 8 de diciembre desde las 18:00 horas. Los mineros deben ganar para ser campeones; si empatan o pierden, cualquier tropiezo de los acereros les sirven.

