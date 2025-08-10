Coquimbo Unido superó un tremendo desafío y venció a Cobresal para seguir como líder de la Liga de Primera. Los piratas se quedaron con un hombre menos a los 65′, pero igual lograron la ventaja sobre los mineros con anotaciones de Cecilio Waterman y Sebastián Galani.

El triunfo en el norte del país es fundamental para el equipo que dirige Esteban González, que tiene 44 puntos (seis más que U. de Chile, su seguidor más cercano) en la tabla de posiciones.

Para demostrar un poco el momento que vive el elenco pirata, Diego Mono Sánchez habló con los micrófonos de TNT Sports sobre cómo lleva este momento y protagonizó un chistoso momento con un compañero.

“Es un paso más, tampoco es para volvernos locos. Este equipo tiene los pies sobre la tierra y el próximo entrenamiento vamos a estar pensando en el otro partido con las mismas ganas. Me saco el sombrero frente a mis compañeros, no me cabe en la cabeza cómo corren tanto estos hueones“, dijo primero.

Coquimbo está imparable: líder con 44 puntos | Photosport

ver también Tabla: ¿Cuántos puntos de ventaja tiene Coquimbo sobre la U y Colo Colo?

El momentazo entre Mono Sánchez y Sebastián Galani en Coquimbo Unido

“No estamos pensando en los récords o en la historia, estamos pensando en ganar, en estar bien, entrenar juntos y que lo de afuera no nos afecte. Si se van logrando números históricos, bienvenido sea, pero nuestro objetivo es uno, que está más adelante“, complementó Mono Sánchez.

Publicidad

Publicidad

Como cierre, bromeó con Sebastián Galani, quien esperaba su propia entrevista con TNT Sports como figura del partido. “Ayer (Galani) fue mi novia. Anoche hacía mucho frío, así que dormimos juntos. Era necesario dormir cucharita“, comentó el portero de Coquimbo Unido.