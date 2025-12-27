Cada año existe una tabla de posiciones que no entrega ningún título, pero que le importa a los hinchas: el ranking de asistencia. Revisa si fue Colo Colo, U. de Chile o U. Católica quien ganó.

La última temporada del fútbol chileno estuvo marcada por la brillante campaña de Coquimbo Unido, quienes lograron el primer título de su historia en la máxima categoría. Los denominados “grandes” quedaron totalmente de lado en la lucha por campeonato ante el buen rendimiento de los Piratas.

El que más hinchas llevó en 2025

Dentro de la cancha, Universidad Católica fue el que más contento quedó. Los Cruzados vinieron desde atrás y lograron quedarse con el segundo puesto, asegurando su lugar en Copa Libertadores. La U debió conformarse con ir a la Copa Sudamericana, mientras Colo Colo quedó con las manos vacías.

Respecto al público en las tribunas y de acuerdo a los datos recopilados por Transfermarkt, fue el Romántico Viajero el equipo que se impuso en las galerías, seguidos por los Albos y los Cruzados, quienes cierran el podio.

La U llevó un promedio de 35.765 espectadores durante el 2025, ubicándose en el 64° puesto a nivel mundial. Colo Colo registró una media de 28.745 espectadores por partido, siendo el 90° en el planeta. Universidad Católica totalizó 17.540 por encuentro, siendo los 206° del mundo.

Curiosamente el 4° puesto en el fútbol chileno no lo usa el campeón Coquimbo Unido, sino que Rangers de Talca con 8.500 personas. Los Piratas están en el 5° lugar con 8.361. Lo de los Piducanos sorprende, ya que se encuentran en la Primera B y ni siquiera lograron el ascenso.

U. de Chile se impuso en las tribunas. Imagen: Photosport

A nivel mundial lidera el ranking de público River Plate con una media de 85.018 espectadores, seguido por Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658). Números inalcanzables para el fútbol chileno, ya que no hay en el país estadios con esa capacidad.