Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Colo Colo, U. de Chile o U. Católica? El club chileno que más hinchas llevó en 2025

Sin bien Coquimbo fue el campeón, un equipo de la Primer B les quitó el cuarto puesto en el ranking de asistencia.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Hubo un claro ganador en las tribunas.
© PhotosportHubo un claro ganador en las tribunas.

Cada año existe una tabla de posiciones que no entrega ningún título, pero que le importa a los hinchas: el ranking de asistencia. Revisa si fue Colo Colo, U. de Chile o U. Católica quien ganó.

La última temporada del fútbol chileno estuvo marcada por la brillante campaña de Coquimbo Unido, quienes lograron el primer título de su historia en la máxima categoría. Los denominados “grandes” quedaron totalmente de lado en la lucha por campeonato ante el buen rendimiento de los Piratas.

El que más hinchas llevó en 2025

Dentro de la cancha, Universidad Católica fue el que más contento quedó. Los Cruzados vinieron desde atrás y lograron quedarse con el segundo puesto, asegurando su lugar en Copa Libertadores. La U debió conformarse con ir a la Copa Sudamericana, mientras Colo Colo quedó con las manos vacías.

Respecto al público en las tribunas y de acuerdo a los datos recopilados por Transfermarkt, fue el Romántico Viajero el equipo que se impuso en las galerías, seguidos por los Albos y los Cruzados, quienes cierran el podio.

Los detalles de la llegada de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile

ver también

Los detalles de la llegada de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile

La U llevó un promedio de 35.765 espectadores durante el 2025, ubicándose en el 64° puesto a nivel mundial. Colo Colo registró una media de 28.745 espectadores por partido, siendo el 90° en el planeta. Universidad Católica totalizó 17.540 por encuentro, siendo los 206° del mundo.

Curiosamente el 4° puesto en el fútbol chileno no lo usa el campeón Coquimbo Unido, sino que Rangers de Talca con 8.500 personas. Los Piratas están en el 5° lugar con 8.361. Lo de los Piducanos sorprende, ya que se encuentran en la Primera B y ni siquiera lograron el ascenso.

Publicidad
U. de Chile se impuso en las tribunas. Imagen: Photosport

U. de Chile se impuso en las tribunas. Imagen: Photosport

A nivel mundial lidera el ranking de público River Plate con una media de 85.018 espectadores, seguido por Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658). Números inalcanzables para el fútbol chileno, ya que no hay en el país estadios con esa capacidad.

Lee también
Fichaje galáctico de Concepción revela admiración por un chileno
Mercado de fichajes 2026

Fichaje galáctico de Concepción revela admiración por un chileno

Mercado de fichajes Concepción para 2026: Altas, bajas y rumores
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes Concepción para 2026: Altas, bajas y rumores

Surge el primer gran problema para la U en 2026
U de Chile

Surge el primer gran problema para la U en 2026

La maniobra oculta tras el segundo fichaje de Colo Colo
Colo Colo

La maniobra oculta tras el segundo fichaje de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo