Es un hecho que la U de Chile definió que Fernando Gago sea el nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador argentino fue campeón en Racing Club, donde también estuvo con una estrella Marcelo Díaz, uno de los experimentados referentes que tiene el Bulla.

Pero encadenó una serie de resultados algo torcidos: no le fue bien con Boca Juniors, donde quedó eliminado frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025 y su ciclo terminó con una caída en el Superclásico ante River Plate. Sí, el día de aquel golazo de tiro libre de Franco Mastantuono.

Gago también tuvo experiencia en México, donde trabajó en el Necaxa y en las Chivas de Guadalajara. En su paso por el fútbol azteca, se encontró con cierta resistencia mediática. A un periodista que le consultó si consideraría fracaso no cumplir un objetivo le respondió con firmeza.

Luego de su paso por Boca, Gago trabajó en Necaxa. (Leopoldo Smith/Getty Images).

“Oh, qué buena palabra. ¿Qué es el fracaso?”, le consultó al reportero. “Algo que no se logra conseguir. Un objetivo que no se consigue. Esa es la definición y puedes consultarla”, le dijo convencido su interlocutor. Y aunque el director técnico le dio la razón, puso sus puntos sobre la mesa.

Y usó su experiencia personal para dejar un mensaje potente en torno a cómo se vive hoy en día el fútbol. “¿Eso es un fracaso? No, pero en el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos ganas de ganar, de crecer en la vida, ¿no? Pasa muchísimo de volver a intentarlo y seguir”, dijo el otrora mediocampista que jugó en Boca, el Real Madrid y el Valencia, entre otros clubes.

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“Te lo dice una persona que se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de la Libertadores, perdí semifinal de Champions, final de Mundial. Y no me considero un fracasado en el fútbol. Al contrario”, sostuvo Fernando Gago, quien tiene 39 años y desde noviembre de 2025 está sin club tras salir de los Hidrorrayos.

Una de las graves lesiones que sufrió Fernando Gago en su carrera. (Photogamma/Photosport).

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¿La aplicará en la U de Chile? Fernando Gago y su declaración de principios

Fernando Gago llegará este fin de semana al país para hacerse cargo de la U de Chile. Y tiene claro que no tranza sus convicciones futbolísticas por un resultado. “Son enseñanzas que dejan. Volvemos a hablar del sentimiento del hincha, totalmente de acuerdo que quiere ganar”, decía el argentino en ese momento.

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“Pero hay una forma para ganar y no lo llevemos solamente a si pierdes es un fracaso. O todos los equipos que perdieron también fracasaron. No lo comparto”, sentenció Gago, quien espera encontrar en el Romántico Viajero una oportunidad de relanzar su alicaída carrera de entrenador.

Fernando Gago en Racing Club de Avellaneda. (Pablo Amelio/Fotobaires/Photosport).

De momento, Universidad de Chile se estrenará en la Copa de la Liga de la mano de Jhon Valladares, quien entrenó interinamente al equipo en la victoria ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026. Este 20 de marzo, los azules serán locales frente a Deportes La Serena a las 18 horas.

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