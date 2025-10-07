ver también ¿Diferencias con Chile? Eduardo Berizzo avisa en su llegada a México que “acá la gente piensa y respira fútbol”

Un durísimo caso policial golpea al fútbol mexicano tras la detención de Omar Bravo, ex mundialista con la selección azteca e ídolo del Chivas de Guadalajara. El ex delantero de 45 años fue capturado por la policía tras ser acusado de un grave delito.

El atacante, que alcanzó los octavos de final con México en el Mundial de Alemania 2006 fue detenido y dejado en prisión por el presunto abuso sexual a una menor de edad.

Omar Bravo fue detenido este pasado sábado tras el operativo realizado en el centro de la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco. Y fue la justicia de Guadalajara quien lo dejó en prisión preventiva luego de la audiencia y los cargos presentados por la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco.

El Poder Judicial mexicano comunicó que “por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, logró capturar a un hombre, identificado como Omar N.“.

ver también Prensa mexicana se encandila con la calidad de Rodrigo Echeverría y sus dos goles con León: “Figura”

No se descarta que sea una conducta reiterada con otras posibles víctimas

Tal como informan los medios mexicanos, el otrora delantero es acusado de abusar sexualmente de una adolescente en forma reiterada, y las investigaciones no descartan que sea una conducta habitual.

Omar Bravo, acusado de horrible crimen contra una menor de edad.

Publicidad

Publicidad

La presunta víctima de Bravo sostuvo un testimonio escabroso: aseguró que fue abusada por el mundialista desde 2019, cuando la hoy adolescente tenía apenas once años.

Junto a la participación en el Mundial de Alemania, Omar Bravo fue campeón con México de La Copa de Oro de la Concacaf en 2003 y 2009, además de vestir las camisetas del Guadalajara, Deportivo La Coruña, Tigres UANL, Sporting Kansas City, Cruz Azul, Atlas, North Carolina, Phoenix Rising y Leones Negros.

ver también Regalón de Gareca en La Roja está al borde de conseguir un inédito tetracampeonato en México

En Chivas de Guadalajara, donde cumplió tres pasos, es considerado un ídolo, ocupando el puesto histórico como el máximo artillero del equipo con 160 goles.

Publicidad