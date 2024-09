El ex entrenador de la Roja asumirá como entrenador del Club León en la Liga MX, siendo este su primer desafío tras su salida del equipo de todos.

El nombre de Eduardo Berizzo no será motivo de buenos recuerdos para los hinchas. El entrenador argentino de 54 años tuvo un paso poco fructífero en la selección chilena, durando menos de un año y medio en cargo y yéndose por la puertas de atrás por los malos resultados.

Ahora su nuevo desafío está en México, donde arribó para hacerse cargo del Club León de la Liga MX, torneo al que vuelve como entrenador tras un paso por Atlas como jugador hace 30 años.

En charla con Claro Sports en W Radio del país norteamericano, el argentino declaró que “se ha transformado en una liga muy poderosa, muy fuerte. Creo que en América, la Liga Mexicana y la Liga Brasileña, a nivel económico, son capaces de fichar muy bien. Otras ligas como la de mi país tienen competitividad pero sin poder económico”.

“He visto un desarrollo comercial, fichajes muy importantes que la enriquecen, llegada de entrenadores con diferentes estilos. He encontrado otra liga muy diferente a hace 30 años. El juego ha cambiado. El crecimiento de la Liga Mexicana ha sido exponencial”, agregó.

En sentido y apuntando a lo que termino convenciéndolo de llegar a León, el DT afirmó que “me agradó la determinación para escogerme, me hizo decidir muy rápido. (Además) Conozco la liga, la he visto por seguimiento de futbolistas. Es un placer volver a un país que me tuvo como futbolista”.

Eduardo Berizzo apenas tuvo un 37,5% de rendimiento en la selección chilena. | Foto: Photosport.

“Volver a una liga tan competitiva como esta es un desafío para mí. Han sido días muy intensos para alguien que llega a un equipo en plena competencia. Así que (estoy) acomodando todo, aprendiendo de los futbolistas, conociendo al equipo lo más pronto posible para sacar conclusiones”, añadió.

Para cerrar, el ex Celta de Vigo y Sevilla lanzó que “he notado una localía fuerte, es un equipo que representa toda una ciudad. Hay una organización con objetivos muy claros, todas las herramientas están a disposición del entrenador. La gente piensa y respira fútbol”.

¿Cómo le fue a Eduardo Berizzo en la selección chilena?

En su año y medio en la Roja, el Toto alcanzó a dirigir 16 partidos en la selección adulta, donde logró cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas. Además se sentó en ocho ocasiones en el banquilla del combinado Sub23, donde ganó seis partidos, empató uno y perdió uno.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.