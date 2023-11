Eduardo Berizzo no aguantó más los cuestionamientos y los malos resultados en la banca de Chile. El Toto renunció a su cargo en la Roja, dejando atrás un mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas y también una tremenda polémica con Claudio Bravo.

El técnico y el arquero protagonizaron un conflicto que sacudió al camarín durante el proceso. Todo debido a la negativa del bicampeón de América para disputar unos amistosos en la fecha FIFA de junio.

Desde entonces Claudio Bravo ha estado cortado en la selección chilena y su regreso sigue siendo una incógnita. Sin embargo, tras la salida de Eduardo Berizzo, el meta se dio un gusto y dejó un particular mensaje en redes sociales que encendió la polémica entre ambos.

Claudio Bravo y su reflexión tras la salida de Eduardo Berizzo

El mayor conflicto que tuvo Eduardo Berizzo en su paso por la selección chilena fue, sin duda alguna, lo ocurrido con Claudio Bravo. El capitán y uno de los mayores referentes de la Roja casi no fue considerado en su proceso, viviendo un quiebre que sintió el camarín.

Fue en la fecha FIFA de junio cuando el arquero decidió priorizar sus vacaciones a viajar para acompañar al plantel en los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. Desde entonces el técnico tomó una postura y no lo citó más.

Más allá de si la decisión fue la correcta o no lo cierto es que tras, la salida de Eduardo Berizzo, Claudio Bravo no se quedó callado. Fue en su cuenta de Facebook donde el portero lanzó una particular reflexión a sólo horas de la renuncia del DT.

Sin apuntar directamente al entrenador, el portero lanzó una frase que los hinchas relacionaron de inmediato al conflicto entre ambos. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, lanzó.

Todo esto ocurre a sólo horas de que Eduardo Berizzo deje la banca de nuestro país. Nicolás Córdova asumirá el mando para el duelo con Ecuador, pero ya se le busca un reemplazante para que tome el puesto.

Claudio Bravo reacciona en redes sociales tras el adiós del técnico que lo cortó de la selección chilena. Quedará esperar ahora si el bicampeón de América volverá a ser considerado en los próximo encuentros de la Roja, ya que Brayan Cortés se ganó su lugar para no soltarlo más.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Berizzo al mando de Chile?

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir un total de 16 partidos oficiales con Chile. En ellos sumó cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas, marcando 16 goles y recibiendo 17 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Chile se olvida de Eduardo Berizzo y pone la mira en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se mide este martes 21 de noviembre ante Ecuador desde las 20:30 horas.

