Uruguay

Leyenda uruguaya pone en el cielo a Brayan Cortés en Peñarol: “Tuvo 100% de efectividad”

El arquero chileno se estrenó con la camiseta del Manya en la victoria de su equipo en el clásico ante Nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Brayan Cortés en Peñarol.
© DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORTBrayan Cortés en Peñarol.

Cumplió su sueño. El gran deseo del arquero chileno Brayan Cortés era jugar en el extranjero y este sábado tuvo un enorme debut con la camiseta de Peñarol.

El ex portero de Colo Colo fue titular y figura en la sólida victoria del Manya por 3-0 ante Nacional, en el clásico del fútbol uruguayo.

Cortés demostró su calidad en el arco de Peñarol, de hecho, se lució con un atajadón que pudo significar el empate del cuadro Tricolor, pero defendió su meta con fortaleza.

Ex arquero de Peñarol quedó emocionado con Brayan Cortés

El estreno de Brayan Cortés en Peñarol fue analizado por el ex meta del cuadro carbonero Gerardo Rabajda, quien simplemente dejó en el cielo al iquiqueño.

“Rindió muy bien, es muy difícil debutar en un clásico, porque hay mucha presión y son partidos que marcan. Lo hizo muy bien, con un 100% de efectividad, incluyendo una atajada formidable“, analizó el ex golero de Unión Española en diálogo con El Mercurio.

“Peñarol controló de principio a fin y atajó justo cuando pudo ser el empate de Nacional. Esas cosas marcan, porque en Peñarol los jugadores que se catalogan son los que ganan campeonatos y clásicos. Y Cortés ya ganó uno”, agregó.

Brayan Cortés jugando en Peñarol. Foto: Dante Fernandez/FocoUy/Photosport

Brayan Cortés jugando en Peñarol. Foto: Dante Fernandez/FocoUy/Photosport

Por último, Gerardo Rabajda dijo que Brayan Cortés entró de inmediato en el corazón de los hinchas de Peñarol, gracias a su gran estreno en el clásico uruguayo.

“Aunque haya jugado sin público por el castigo, toda la parcialidad del equipo siguió el partido por TV o medios digitales y apreció su actuación. No es fácil ponerse la camiseta de Peñarol, pero él, con poca actividad, demostró que estaba preparado”, cerró.

