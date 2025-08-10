Recuperó la sonrisa. Luego de pasar malos momentos en Colo Colo, finalmente el arquero chileno Brayan Cortés volvió a mostrar rostro de felicidad tras su exitoso debut en el fútbol uruguayo, donde entregó su valla invicta en la goleada de Peñarol por 3-0 a Nacional en el Clásico de ese país.

Es que luego de las múltiples dudas que generó en la previa la decisión de su técnico Diego Aguirre de hacerlo debutar en un duelo de esta importancia, el iquiqueño devolvió la confianza con seguridad bajo los tres palos y una atajada que ya se volvió viral.

El desempeño de Cortés fue tan destacado que no sólo su entrenador y la prensa uruguaya lo taparon en elogios, pues la cuenta oficial de Peñarol se volvió orate y dedicó dos posteos que de inmediato llamaron la atención de hinchas locales y chilenos.

Llamativo mensaje de Peñarol a Brayan Cortés

El primero de los mensajes fue en medio de la celebración que tuvo el cuadro aurinegro, tanto en la cancha como en camarines tras el clásico. Con dos imágenes sonrientes del “Indio”, destacaron la forma en que se estreno en el balompié oriental.

“Debut (emoji visto bueno). Triunfo Clásico (emoji visto bueno). Bienvenido al Decano del fútbol uruguayo, Brayan“, fue el primero de los posteos que Peñarol le dedicó a Cortés. Pero el que más llamó la atención fue el que realizó hace instantes.

Con dos fotos durante su primer juego con la camiseta carbonera, pusieron de la nada la siguiente frase: “A mi me gustan los flaites“. Esto, en referencia al curioso apodo con el que bautizaron al arquero nacional y que en la transmisión televisiva ya utilizaron.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Carbonero”?

Tras ganar el Clásico a Nacional, el próximo desafío para el equipo de Brayan Cortés será a nivel internacional. Este martes 12 de agosto, por los octavos de final ida en Copa Libertadores, Peñarol enfrentará a Racing Club de Argentina en el Estadio Campeón del Siglo a las 20:30 horas.

