Brayan Cortés tuvo un destacado debut en Peñarol. Con menos de una semana de preparación, el seleccionado nacional recibió el respaldo de Diego Aguirre y fue determinante en el triunfo 200 ante nada menos que el clásico rival.

El marcador lo abrió Maximiliano Silvera que en el 31’ aprovechó los errores de la visita y puso el 1-0 ante Nacional. Tras el gol del carbonero, el visitante se abalanzó sobre el arco del chileno Cortés.

Pero el ex Colo Colo respondió en cada intervención. Incluso sobre el cierre del primer tiempo sacó una pelota de gol desde la línea y evitó la igualdad. Seguridad que no desaprovechó Peñarol. En los descuentos de la primera etapa, Emanuel Gularte aprovechó un rebote en el área rival y de pechito puso el 2-0.

En el complemento se mantuvo el dominio de Peñarol y salvo centros al área, Nacional poco y nada pudo preocupar a Brayan Cortés. Pero todavía faltaba la guinda de la torta: Matías Arezo en el 86’ sentenció la historia con potente cabezazo.

El desahogo de Brayan Cortés

Lo que además fue un desahogo par el chileno que en sus últimos meses en Colo Colo no lo pasó nada de bien. Por lo mismo con el 3-0 definitivo corrió hasta el banco de suplentes para abrazarse con el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros.

“Es un comodín el chileno. La forma en que ataja le da mucha seguridad al equipo. En balones complicados no da rebote y ataja el balón con las dos manos. Jerarquía y seguridad en su debut”, destacaron en la transmisión de ESPN.

Peñarol ahora queda como puntero de la liga uruguaya. Pero da vuelta la página lo antes posible ya que este martes 12 de agosto comienza los octavos de final por la Copa Libertadores ante Racing Club. Llave donde Cortés sería nuevamente titular.

