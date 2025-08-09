Luego de una extensa Brayan Cortés por fin pudo salir de Colo Colo para terminar fichando en Peñarol de Uruguay. Con 30 años en el cuerpo el ahora ex arquero albo vivirá su primera experiencia en el extranjero, cumpliendo con uno de sus deseos más marcados.

Lo que se viene será de palabras mayores para el meta, ya que arriba a un elenco que pelea todos los años por ser el campeón uruguayo y que hace rato está intentando volver a ser importante a nivel continental.

Uno que analizó fríamente este paso en la carrera de Cortés fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien en charla con La Tercera aseguró que puede ser una buena oportunidad para que recupere su nivel, aunque avisando que ya no es el mismo gran arquero que brilló hace dos o tres años.

“No ha recuperado el nivel cuando era el titular indiscutible de Colo Colo”

El ex arquero partió diciendo que “hace rato que estaba buscando otras posibilidades, todavía es un arquero joven y cualquier club lo puede querer. Lo importante es saber qué quiere hacer realmente con su carrera. Es una decisión personal de Brayan Cortés, pero es de esperar que no lo perjudique su rendimiento técnico. Tiene que recuperarse, porque condiciones tiene”.

“Yo no sé qué pretende su grupo de representantes, pero lo esencial es que él sepa lo que realmente pretende hacer con su carrera. Son decisiones claras del momento, pero es de esperar que esta sea una posibilidad de retomar su trabajo. Cortés no puede perder el foco, eso es clave”, agregó.

En ese sentido, el Cóndor avisó que “Brayan Cortés ya no es el arquero de dos o tres años atrás, no ha recuperado el nivel cuando era el titular indiscutible de Colo Colo. El hecho de marcharse a Peñarol puede ser bueno para su carrera, siempre y cuando pueda recuperar el nivel que lo llevó a ser el portero en las Eliminatorias”.

“La selección chilena necesita que recupere esa confianza. Debe encontrar un buen rendimiento, equilibrio, porque no es un arquero descartable”, concluyó.

Los números que Brayan Cortés dejó en el Cacique

En sus ocho temporadas con los albos el nacido en Iquique atajó en un total 223 partidos, recibiendo en ellos 222 goles y entregando 86 porterías imbatidas. A nivel de títulos Cortés ganó dos torneos de Primera División, tres Supercopa y cuatro Copa Chile.

