Cantante urbano amenaza de muerte a Damián Pizarro por confusa acusación

El delantero chileno fue acusado Joaquín Rodríguez, cantante urbano más conocido como Nes, por una supuesta relación sentimental con la ‘influencer’ Fran Maira.

Por Patricio Echagüe

Pizarro enfrenta violentas amenazas de muerte en redes sociales.
© Le Havre.Pizarro enfrenta violentas amenazas de muerte en redes sociales.

Damián Pizarro está siendo protagonista de una insólita acusación en redes sociales. Lamentablemente el atacante del Le Havre de Francia hace rato que no hace noticia por sus goles, siendo ahora amenazado por una confusa acusación.

Joaquín Rodríguez, cantante urbano más conocido como Nes, apuntó contra el formado en Colo Colo por supuestamente estar involucrado sentimentalmente con la ‘influencer’ Fran Maira, su ex pareja.

Es más, el artista fue formalizado hace un par de jornadas por una presunta agresión contra la mujer e incluso el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a Maira.

Las duras amenazas contra Pizarro

Por medio de su cuenta de Instagram, Rodríguez soltó palabras de grueso calibre con el delantero de 20 años. Además, subió una fotografía portando dos armas de fuego que no permiten dos lecturas al respecto.

Yo también tengo juguetes de sobra hijo de la perra cuando quieran guerrear avisen nomas qe el atentado se los voy hacer a donde quieran”, escribió el artista.

La primera amenaza contra Damián Pizarro. | Foto: Captura.

La primera amenaza contra Damián Pizarro. | Foto: Captura.

Ahora con armas de fuego. | Foto: Captura.

Ahora con armas de fuego. | Foto: Captura.

Cabe mencionar que después de ser formalizado, Joaquín Rodríguez negó haber tenido una relación con Fran Maira, asegurando a la prensa que “no, para nada, todo bien. Para nada. No, no he destrozado el vehículo. No, no soy su pareja”.

Los números de Damián Pizarro en el Le Havre

En esta temporada 2025/26 con el Le Havre el delantero chileno de 20 años ha jugado apenas dos partidos oficiales, sumando 26 minutos ante el FC Lorient y el Stade Rennes.

