Coquimbo Unido logró un triunfazo en 25° fecha de la Liga de Primera y doblegaron a O’Higgins. Están cada vez más cerca del título del fútbol chileno.

El triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile les negaba la opción de ser campeones en este fecha. Sin embargo, los dirigidos por Esteban González no se desmotivaron y consiguieron una victoria que tuvo como gran héroe a Diego “Mono” Sánchez.

Un final para el recuerdo en Coquimbo

Si bien sabían que no darían la vuelta olímpica en esta fecha, Coquimbo Unido salió como si fuera el último partido para dar un paso más hacia el título que a esta altura, pareciera en el bolsillo. Solo una debacle futbolística podría quitarles la opción de bajar su primera estrella.

Luego de terminar el primer tiempo sin goles, en la primera jugada de la segunda parte lograron abrir el marcador a través de su gran figura: Matías Palavecino. El argentino aprovechó un error en la salida de O’Higgins y corrió contra el arco defendido por Omar Carabalí, a quien batió sin problemas en el 46′.

Con el 1-0 en el bolsillo, Coquimbo hizo gala de la sólida defensa que los ha caracterizado y con overol, resistieron las cargas del Capo de Provincia. Parecía un triunfo seguro, cuando en los descuentos tras revisión del VAR, el juez Claudio Díaz sancionó penal para los rancagüinos.

Parecía que O’Higgins ponía fin a los 12 triunfos seguidos de los Piratas, pero no contaban con la aparición de un mono. Bryan Rabello se paró frente al balón y Diego Sánchez le ganó el duelo psicológico y atajó su remate. No hubo tiempo para mucho más y fue triunfo por 1-0.

Con el final del partido, todo Coquimbo corrió, saltó y festejó como si hubieran asegurado la corona. Y parece que sí. Mono Sánchez terminó llevándose todos los abrazos de una jornada inolvidable para los Piratas. La próxima semana ante Unión La Calera, si ganan, darán la tan anhelada vuelta olímpica.

