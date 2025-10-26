La gran campaña que ha hecho con Coquimbo Unido tiene a Esteban González como uno de los técnicos de moda en el fútbol chileno. El Chino ha hecho una temporada inolvidable y tiene a los Piratas a un paso de ser campeón de la Liga de Primera.

Pero si bien todas las luces están puestas en el hito que puede conseguir junto a los Aurinegros ganando el título de Primera División, hay algunos que no olvidan. O así por lo menos ha quedado en las últimas horas, donde le recordaron la forma en la que llegó a la banca.

Y es que el estratega era parte del cuerpo técnico de Fernando Díaz, quien dejó su cargo tras los malos resultados en la segunda rueda del año pasado. Una situación que le refregaron en la cara al DT, al que acusaron de desleal.

Histórico DT de Coquimbo Unido le tira tremendo palo a Esteban González

Si bien su llegada dio resultados, lo cierto es que no todos están de acuerdo con la forma en la que Esteban González asumió en Coquimbo Unido. Como ayudante de Fernando Díaz, se terminó quedando en el cargo y ahora está a un paso de la gloria con los Piratas.

Esteban González tiene a Coquimbo Unido acariciando el título, pero no todos estás de acuerdo con la forma en la que llegó al club. Foto: Photosport.

En conversación con La Tercera el ex entrenador de los Aurinegros, Raúl Toro, no tuvo piedad con el DT. “No me gusta hablar mucho de los técnicos. Mira, lo que han hecho, por la cantidad de puntos que han logrado, por todo, por la tranquilidad que le dieron al plantel, está muy bien. Pero no olvidemos que este proceso lo empezó el Nano Díaz, después de una primera rueda muy buena, hizo una segunda mala y tuvo que salir“.

Publicidad

Publicidad

“Sin embargo, cuando uno como ayudante técnico, un técnico te lleva a un equipo y después este DT se va, tienes que irte con él y no quedarte ahí. Ojo, que yo tampoco conozco a Fernando Díaz“, añadió el histórico estratega con el que el club nortino llegó a la final del Apertura 2005.

Ante la pregunta de si Esteban González fue desleal, Raúl Toro no dudó. “Claro, son deslealtades que pasan en el fútbol. Y en el fútbol eso se ventila, pero acá no pasó absolutamente nada. Entonces eso es lo único que tengo que decir del técnico“.

ver también El invitado de piedra: Pataleta de O’Higgins por cambio de programación ante Coquimbo Unido

De hecho, el ex estratega del Pirata aseguró que el gran momento no es sólo mérito de Esteban González. “Lo demás, es un entrenador tranquilo, no sé yo cómo trabajará, porque es nuevo, lleva recién un año trabajando en primera. Yo creo que le ayuda mucho Miguel Pinto, el ex arquero de la U“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente y al ser consultado sobre si Fernando Díaz es parte del título que pueden ganar este año, fue categórico. “Claro, en el fondo ellos empezaron el proyecto y después se cayó por una mala campaña de una segunda rueda, igual deberían agradecérselo los dirigentes. Pero tú sabes que siempre cuando los técnicos salen de buena manera“.

Esteban González suma críticas que de poco le sirven en este momento de la temporada. Coquimbo Unido está muy cerca de coronarse campeón en la división de honor del fútbol chileno por primera vez en su historia de la mano de un DT que, más allá de la forma, dio resultados.

¿Cuáles son los números de Esteban González con Coquimbo Unido esta temporada?

Previo al partido con O’Higgins, Esteban González ha logrado dirigir un total de 34 partidos oficiales en Coquimbo Unido en la temporada 2025. En ellos ha conseguido 22 triunfos, 8 empates y 4 derrotas, con 54 partidos a favor y 24 en contra.

Publicidad

Publicidad

ver también El gran secreto que tiene feliz a Diego Sánchez en Coquimbo: “El corazón llenito de amor”

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Esteban González se aleja de las polémicas para tratar de acercar aún más a Coquimbo Unido al título de la Liga de Primera. Este domingo 26 de octubre a partir de las 18:30 horas los Piratas visitan a O’Higgins.