Apenas logró la histórica consagración en Coquimbo Unido, el director técnico Esteban González activó el mercado de fichajes en Chile rumbo a terreno extranjero: el Chino fue el escogido por la directiva de los Gallos Blancos del Querétaro para encabezar al plantel estelar.

El ambicioso proyecto apostó por el DT campeón de la máxima categoría en el fútbol chileno. Así se ganó su derecho a dirigir en la élite de México. En su club, como era de esperarse, rápidamente sonaron varios nombres de conocidos suyos en el puerto Pirata.

Como por ejemplo Matías Palavecino, el “10” del equipo que fue captado junto al gerente deportivo de Cruzados SADP en pleno ingreso al complejo Raimundo Tupper Lyon en San Carlos de Apoquindo. O también el panameño Cecilio Waterman, aunque el centroamericano también tiene una chance en un club chileno que disputará la Libertadores.

Matías Palavecino fue uno de los puntos destacados de Coquimbo Unido en 2025. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Más allá de hablar de nombres propios, encontramos un plantel que lleva trabajando hace tiempo. Hay un análisis previo a llegar y con los primeros días también. Todo se conversa con la dirigencia. Hablar de nombres propios nos parece que no es lo correcto en este minuto”, apuntó el Chino González en su presentación oficial, donde estuvo junto al DT del Querétaro femenil, Edgar Mejía.

Esteban González condujo a Coquimbo Unido a ganar un título histórico, el primero de la historia aurinegra en la máxima categoría. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Añadió que “con el correr de los días iremos viendo qué es lo mejor para el plantel en la parte deportiva. Sea los jugadores que están o quienes vayan llegando”. Vale decir, es un hecho que se debe reforzar el plantel. Pero no necesariamente con jugadores que tuvo en Coquimbo Unido.

Esteban González advierte a Coquimbo Unido en el mercado: “Al campeón le quieren llevar…”

Esteban González tiene clarísimo que Coquimbo Unido será protagonista en el mercado de fichajes. De hecho, tanto en incorporaciones como salidas. Ya amarró la llegada de Matías Fracchia, zaguero central que aterrizará en el Sánchez Rumoroso tras una experiencia en el Coritiba, club con que ganó la Serie B del Brasileirao este año.

En salidas, es casi un hecho que habrá varios. La de Francisco Salinas a Colo Colo “está cerrada en un 80 por ciento”, según vislumbraron en DSports Chile. Una cuestión que era evidente, tal como había anticipado el Chino González. Algo que volvió a hacer en Querétaro.

Esteban González en la presentación como DT del Querétaro. (Foto: Gallos Blancos de Querétaro).

“Al equipo campeón le quieren llevar prácticamente todos los jugadores, es parte de haber conseguido por un título histórico. Tienen varias opciones, hablar de un nombre propio en este minuto no es muy prudente”, sentenció el DT de los Gallos Blancos, quien prefiere no darle lugar a las especulaciones. Y que si las hay, que no sean por algo salido de su boca.

