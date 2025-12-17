Prime Video se consolida como uno de los servicios de entretenimiento más completos, donde conviven grandes series, películas y documentales, como también con una potente oferta deportiva que incluye las temporadas de la NBA y otros imperdibles.

Pensando en quienes disfrutan de este servicio día a día y buscan más flexibilidad y valor, la plataforma da un nuevo paso en Chile con el lanzamiento de una modalidad que permite a acceder a todo este catálogo en un plan anual.

El importante cambio que anuncia Prime Video

A partir de este 15 de diciembre, el streaming anunció oficialmente los Planes Anuales en Chile, donde los usuarios pagaran por el servicio una vez al año y disfrutar los 12 meses de streaming sin interrupciones.

Accediendo a un precio preferencial conveniente en el que el plan anual pasa a tener un valor de $49.980, lo que representa un descuento del 35,8% frente al costo mensual de $6.490.

Esta modalidad está disponible desde su lanzamiento para todos los usuarios: quienes se sumen por primera vez pueden seleccionarla al momento de registrarse, mientras que los suscriptores actuales pueden cambiarse fácilmente desde PrimeVideo.com.

La NBA en Prime Video

La liga más importante de basquetbol está disponible en la plataforma de streaming, donde los hinchas podrán seguir de cerca a estrellas como Nikola Jokić, Luka Dončić y Stephen Curry, entre otros, en lo que es la nueva temporada.

Según el calendario, los próximos partidos que estarán disponible en la plataforma son Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves (19 de diciembre y 29 de enero), y la revancha de las finales de la NBA: Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers (23 de enero)