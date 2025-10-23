Prime Video Sports lanzó oficialmente el innovador estudio de la NBA en Prime Video, con una exclusiva vista previa en los Amazon MGM Studios en Culver City, que incluyó a leyendas del deporte como Dirk Nowitzki, Steve Nash, Dwyane Wade y Candance Parker, entre otros.

Este nuevo estudio es el adelanto de lo que los fanáticos pueden esperar de la NBA en el popular servicio de streaming, donde ha sido diseñado para ir más allá del concepto tradicional de un set televisivo, creando un espacio inmersivo que acerca a los fanáticos al corazón del juego.

Las grandes sorpresas que tendrá la NBA en Prime Video

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Media cancha reglamentaria y aro de baloncesto en LED: Esta instalación, equipada con tecnología LED, es el estudio de alta resolución más grande de Estados Unidos.

Se convertirá en un punto clave para la cobertura de la NBA, utilizado para demostraciones y actividades interactivas.

Así será el estudio de transmisión de la NBA en Prime (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video)

Área del presentador: El escritorio principal estará ubicado en un entrepiso, proporcionando una vista panorámica de la cancha y una sensación de profundidad visual en cada transmisión.

Así es el estudio de transmisión de la NBA en Prime (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video)

Lounge Interactivo: El espacio será utilizado principalmente para el programa NBA Nightcap, ofreciendo un ambiente relajado para que los fanáticos disfruten de entrevistas, análisis y comentarios postpartido junto al equipo de la NBA en Prime Video.

Una cancha que será un punto clave de la transmisión.

Pantallas LED inmersivas: El estudio está rodeado por 2,300 monitores LED, creando una experiencia visual impresionante para los espectadores.

¿Cuándo debuta la NBA en Prime Video?

NBA en Prime Video comienza el viernes 24 de octubre con una doble jornada que tendrá las esperadas revanchas de playoffs entre: Boston Celtics vs. New York Knicks a las 20:30 horas y Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers a las 23:00 horas.