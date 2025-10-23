Amazon Prime Video ha dado un importante salto que emociona a sus suscriptores al anunciar la incorporación de la NBA a su plataforma. Los fans de la liga más grande del básquetbol podrán disfrutar de los partidos a través de la amplia gama que ofrece el servicio de streaming, que además, suma grandes sorpresas.

Conocidos por su amplia variedad y catálogo de series, películas y contenido exclusivo, Prime Video ahora se adentra al mundo del deporte de alto nivel, en donde los suscriptores podrán disfrutar de los partidos, análisis y relatos con una tecnología de punta que promete conquistar a los fans.

En ese contexto, en Chile, el primer partido que se podrá disfrutar en la plataforma es el esperado encuentro entre New York Knicks y los Boston Celtics este viernes 24 de octubre a las 20:30 horas.

Los detalles del estreno de la NBA en Prime Video

En conversación con RedGol, Liliana Castillo, vicepresidenta Asociada y jefa de distribución Global de medios para la NBA en América Latina señaló: “Estamos súper emocionados de esta expansión que tenemos actualmente”.

Castillo comenta que ha sido un arduo trabajo para identificar a las audiencias, el contenido que consumen, para así mejorar su experiencia en la plataforma, lo que inició en Brasil, para posteriormente extenderse a México.

Los fans de los Lakers podrán disfrutar de los partidos del equipo a través de su suscripción.

“Ha sido todo un reto, pero al mismo tiempo, ha sido una manera de poder trabajar en conjunto con Prime para identificar estas audiencias, dónde están, cómo consumen el contenido, cómo mejoramos su experiencia y hoy nos permite en este nuevo acuerdo o en esta nueva expansión poder llegar a otros mercados como lo es Chile, Colombia, Argentina y en próximos años probablemente otros mercados”.

Agregando que la experiencia de usuario es uno de los puntos más importantes de este crecimiento. “Para nosotros es súper importante poder trabajar en conjunto para justo esto, identificar qué quieren las audiencias, cómo quieren consumir el contenido, cómo podemos mejorar la experiencia, cómo llegamos a esas audiencias, porque finalmente hoy el producto de NBA va a poder estar habilitado a través de Prime”.

“Y llegan también no solo con los partidos, sino que con una opción mucho más amplia de poder hacer el recap, de poder ver el highlight”, explicó Castillo.

Por su parte, el reconocido comentarista Álvaro Martín comentó: “Es un paso revolucionario (…) Lo que te permite Amazon, que nadie más te permitía, y nadie más puede hacer, es la retroalimentación de métricas. Amazon puede saber cuánto tú estás viendo, cuántos partidos ves, por cuánto tiempo, si el partido se abrió, te quedas o no, si el partido fue contra un equipo bueno, te quedas más o menos”.

Agregando que también es un momento importante para su carrera. “Yo me acuerdo de que nosotros los comentaristas decíamos: ‘si cometemos un error, no importa, nadie se entera’. Entonces esto es otro comienzo, pero a una escala gigantesca. Aquí la el objetivo inmediato es que todo el mundo se monte en la plataforma y de ahí generamos”.

