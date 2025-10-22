Coquimbo Unido tiene la posibilidad de ganar su primera estrella este domingo, cuando enfrente a O’Higgins en Rancagua. De hecho, la ANFP cambió el horario de ese partido para que se juegue después del clásico universitario.

Esto debido a que si U. Católica empata con U. de Chile a primera hora en el Claro Arena en el duelo que abre la jornada dominical, los piratas podrían dar la vuelta olímpica en la histórica ciudad.

Para eso deberían vencer a los celestes, otro elenco que está en la parte alta de la tabla. Es decir, no parece descabellado que en la Fecha 25 y recién en octubre pueda haber campeón en el fútbol chileno.

Coquimbo prepara el festejo como campeón

¿Estará la copa en el duelo de Coquimbo?

Ante este escenario, en la ANFP trabajan en el escenario de que deba entregarse el trofeo de campeón a Coquimbo. Por lo mismo tendrán previsto una tarima, medallas y la copa del campeón.

Eso sí, es posible que finalmente no viaje la copa a Rancagua. Como el clásico universitario finalizará cuatro horas antes del inicio del encuentro del puntero, dependerá del resultado en San Carlos para saber si llevan el trofeo rumbo a El Teniente.

Lo cierto es que Coquimbo, si no es campeón en esta fecha, seguramente lo será más adelante. Necesita obtener apenas 5 de los 18 puntos que están en disputa para conseguir ese logro.

Además, de no gritar campeón en Rancagua y dependiendo de las matemáticas, es posible que tengan la chance de consagrarse en su casa, pues en la próxima fecha juega ante La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Algo que sus hinchas pueden ver como la guinda de la torta, considerando que es posible que se juegue con pocos visitantes o incluso sin la hinchada pirata.

