U. de Chile sigue trabajando en su pretemporada, pero enfrenta una seria polémica con la salida de Leandro Fernández. Este jueves, Paqui Meneghini le confirmó al jugador que no lo tomará en cuenta.

“Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, dijo el futbolista.

Sobre la charla con Meneghini, reveló que “fueron 10 segundos. Me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel, que eran razones futbolísticas ,y se entiende, porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores”.

Ahora, un cercano al DT en O’Higgins reveló por dónde pasó su decisión. “Considera que, Fernández, por su individualismo exagerado, no entra en la dinámica más colectiva que prioriza Paqui“, dijo de forma anónima a Emol.

Leandro Fernández no sigue en U. de Chile | Photosport

Leandro Fernández deja U. de Chile: ya tiene club

“Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida y si no, me quedaré porque tengo un contrato con U. de Chile“, declaró Leandro Fernández, pero lo cierto es que duró poco en el mercado.

Solo pocas horas después de que se conociera su salida, el delantero fue contactado por Argentinos Juniors, según adelantó Emisora Bullangera. Llegará como agente libre.