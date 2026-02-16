“Levantan su candidatura”: Pedro Carcuro revela el nuevo entrenador que busca Universidad de Chile

Universidad de Chile no encuentra el rumbo en este 2026. Tras la salida de Gustavo Álvarez, todas las fichas se pusieron en la llegada de Francisco Meneghini. Lo que estuvo acompañado por un mercado de fichajes superior a sus rivales con nombres como Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Sin embargo, Paqui no ha podido reflejar la inversión que realizó Azul Azul dentro de la cancha. El debut fue más que complicado ante Audax Italiano, luego sufrió la derrota frente a Huachipato y ahora contra Palestino no pudo doblegar a un cuadro que tuvo cuatro titulares fuera por lesiones.

Ante esto, empieza a haber movimientos internos en el Romántico Viajero. Lo que deslizó Pedro Carcuro quien abordó el nombre del nuevo candidato que empieza a tomar fuerza para reemplazar a Meneghini.

“La U es un equipo que no convence y tampoco gana. Tiene panorama complicado y aparecen fantasmas en torno al técnico Paqui”, alertó el comunicador en el noticiario de 24 Horas.

¿Quién reemplaza a Francisco Meneghini en la U?

Tras ello, Pedro Carcuro se refirió al nuevo candidato que toma fuerza ante una posible salida de Francisco Meneghini. “Quiero cerrar la nota de la U con un trascendido, es un super trascendido que se comenta en las esferas azules”, advirtió el comunicador.

“Si el camino por el cual transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ya han proclamado al entrenador que debería reemplazarlo y ya levantan su candidatura. Esto trata del retorno de Jorge Sampaoli. Por el momento nada oficial, que quede claro”, recalcó.

Jorge Sampaoli vuelve a sonar como entrenador de la U de Chile

De esta forma, el ex adiestrador de Atlético Mineiro vuelve a sonar en torno a Universidad de Chile. Por lo que los próximos partidos serán claves para el futuro del adiestrador: Deportes Limache, Colo Colo y la Copa Sudamericana asoman como las pruebas de fuego para definir lo que sucederá con Paqui.

