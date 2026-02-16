El actual presente que vive Universidad de Chile en Liga de Primera, donde apenas ganó dos puntos de nueve posibles, tiene a sus hinchas apuntando al actual entrenador Francisco Meneghini como el máximo responsable.

Mientras fanáticos e históricos de la institución exigen su salida inmediata de la institución, el actual contrato que firmó “Paqui” con Azul Azul impide que hacer un cambio en la dirección técnica esté en los planes durante el corto y mediano plazo.

Es en medio de esta incertidumbre donde aparece el siempre polémico comentarista Juan Cristóbal Guarello, quien aprovechó su tribuna en Radio Agricultura para proponer un bombástico nombre para tomar el lugar de Meneghini y ser el próximo DT de la U.

ver también El gran motivo por el que U de Chile no puede ni pensar en sacar a Francisco Meneghini

El técnico que pide Guarello para dirigir la U

“Que fome que juega la U, es un equipo soso, insípido, que no pasa nada. Dependiendo de que a Lucas Assadi se le ocurra hacer una jugada. Poquito por las bandas”, fue lo primero que señaló Guarello sobre el actual nivel de los azules.

Luego, Guarello lanza su polémica propuesta. “Yo creo que si los dirigentes de la U, no ahora, porque hay un técnico, pero si las cosas siguen igual y no despegan, tienen que irse en la volá y traer a Jorge Sampaoli. Pero a porcentaje, bien blindadito”, afirmó.

Aunque el comentarista advierte que existe un factor relevante dentro de la institución que impediría un regreso del casildense, como quieren sus hinchas: “Igual, para él estaría difícil doblarle la mano a Michael Clark (…) No es llegar y… no“, finalizó.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fue su último paso en Brasil?

Entre septiembre de 2025 y febrero del 2026, Jorge Sampaoli dirigió un total de 32 encuentros, a nivel local e internacional, con un registro de 10 victorias, 14 empates y ocho derrotas, es decir, un 45,83 por ciento de rendimiento.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la cuarta jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá al puntero Deportes Limache en el Estadio Nacional, en duelo a jugarse este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.

Publicidad

Publicidad

Así está en la Tabla de Posiciones