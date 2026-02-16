Los rumores de salida de Francisco Meneghini en Universidad de Chile se tapan con tierra rápidamente, con un argumento que tiene amarrado de manos a la dirigencia de Azul Azul.

Luego de tres partidos sin saber de victorias en el inicio de la Liga de Primera 2026, las críticas apuntan rápido al trabajo del entrenador argentino y todo su cuerpo técnico.

Por lo mismo, salieron voces a poner sobre la mesa una inminente salida del técnico si no se consigue una victoria ante Deportes Limache, cuando se viene el Superclásico contra Colo Colo y el duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el contrato de la U con Meneghini es el gran tope, el que fue firmado por dos temporadas, lo que hace muy complejo cualquier escenario de salida, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el club.

Francisco Meneghini no logra levantar a la U en el torneo.

Los 2 años de contrato de Paqui dejan amarrada a la U

Así también lo dejó en claro Coke Hevia, quien alarma a los hinchas de Universidad de Chile que piden una drástica medida con Paqui Meneghini, alertando una situación.

“El hincha dice que se vaya Paqui, ya no funcionó, pero cunado pasa eso la parte económica se va al carajo y no sabes si hay solución. La U involucionó, pese a tener el mejor plantel del fútbol chileno”, explicó.

En ese sentido, el pagar una salida anticipada con casi 2 años de contrato hace inviable cualquier medida de esa línea, por lo que desde la U aseguran que están lejos y menos buscando nombres.

Por ahora, Meneghini seguirá viviendo pruebas de fuego cuando se vienen fechas muy importantes por delante, donde habrá una presión extra sobre su equipo de jugadores.

