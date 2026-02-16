Si el año pasado era Colo Colo el que preocupaba por su mal juego, este año el turno lo ocupa la Universidad de Chile. Francisco Meneghini no ha sabido darle la vuelta al plantel que tiene y empieza a perderse la paciencia.

Es por eso que las críticas al desempeño del Romántico Viajero están a flor de piel. Con tres delanteros de fuste, el cuadro de Meneghini ha marcado un único gol y no lleva ningún partido ganado. Vaya, vaya…

¿Qué es lo que no está funcionando? Si bien hubo varios nombres que partieron en el mercado de fichajes, Paqui Meneghini tiene un plantel sólido y una de las causas podría estar en cómo el seguidor de Bielsa ordena las piezas en la U.

“Se espesó el equipo”

En Pauta de Juego analizaron la baja de nivel que ha tenido Universidad de Chile en la actual Liga de Primera. El cuadro azul pasó de ser uno de los mejores en la temporada pasada a no dar pie con bola. Nicolás Peric explicó el por qué y encontró el culpable del mal rendimiento ante Palestino.”

“El equipo se espesó. O mejor dicho, Paqui lo espesó. Se ha ido complicando solo, porque la solución está a la vista y aparece sola. Cada vez que en el segundo tiempo Lucas Assadi tomó la decisión de ir de izquierda a derecha, fue peligroso”, enfatizó el ex portero.

“Meneghini desarmó la mejor conexión que tenía, la que le daba más profundidad en el equipo (hablando de Javier Altamirano y Lucas Assadi). Aisló a su jugador más importante en un lugar de la cancha donde no es trascendente“, continuó.

“La U no está preparada para la velocidad de Assadi. Cuando Lucas va a la izquierda y logra desbordar, no logra conectar con el resto del equipo, que está espeso. Lo que tiene que hacer Paqui es darle menos continuidad al toque sólo por tocar. No tiene sentido. Tiene que darle más volumen a la cancha, el equipo está muy cerrado”, cerró Nicolás Peric en pauta de Juego.

Paqui Meneghini no le ha encontrado la mano a la U | Photosport

¿Cómo va la Universidad de Chile en la actual Liga de Primera?

