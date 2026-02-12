Universidad de Chile enfrentará en condición de visitante este viernes a Palestino, en un duelo por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde buscarán la primera victoria en el torneo.

Por lo mismo, el técnico Francisco Meneghini sabe de la desesperación por sumar un triunfo, por lo que nuevamente mueve las piezas en el once estelar para jugar en el estadio La Cisterna.

En ese sentido, se ha confirmado el ingreso desde el primer minuto de Juan Martín Lucero en el ataque de la U, aunque esto le ha costado el puesto a un titular.

Todo, porque es Javier Altamirano quien debe salir al banco de suplentes para hacer el espacio para el Gato, lo que sorprendió a muchos de los hinchas bullangueros.

Javier Altamirano tendrá que ser suplente en la U. FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Otros andan bajísimos, como Hormazábal y Charles Aránguiz”

Uno que analizó la salida de Javier Altamirano en Universidad de Chile fue Patricio Yáñez, quien en Deportes en Agricultura, asegura que tiene que ver con su rendimiento, aunque también apunta a otros que perfectamente podrían salir.

“Altamirano no es el responsable de la falta de funcionamiento de la U, otros andan bajísimos como Fabián Hormazábal y hasta el mismo Charles Aránguiz, que todavía no están a punto”, explicó el ex delantero.

En ese sentido, cree que la única respuesta para dejar al volante fuera es por espacio, pero que todavía el técnico acomoda las piezas para tener su formación adecuada.

“Pero la idea es meter a Juan Martín Lucero, con un Vargas que juega por izquierda o derecha, más un Assadi y los dos volantes que quieren que sea más protagonista”, detalló.

