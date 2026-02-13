Uno de los grandes maestros del relato es Ernesto Díaz Correa, la voz que ha hecho vibrar por años a los hinchas en la radio Cooperativa con su particular “pelota en la red, mató, mató, mató”.

Por lo mismo, es voz autorizada para hablar lo que sucede con la profesión de los relatores deportivos y las nuevas generaciones que se quieren abrir espacio en el fútbol chileno.

En conversación con Redgol, el curicano abre su corazón para dar un consejo a los muchachos que quieren seguir ese camino, dejando en claro que el panorama está complejo.

“Sabes lo que pasa, es que hay pocos medios y ahí Vladimiro Mimica tiene razón, hay pocos medios grandes que transmiten fútbol, son tres o cuatro, a veces tres. Antes había casi 8 medios y necesitaban gente y se especulaba en diciembre a qué medio te puedes ir y en enero en qué medio vas a estar”, explica.

Ernesto Díaz Correa recuerda lo complejo que ha sido el relato en Chile.

ver también El lindo reencuentro entre Bielsa y su gran amigo en Chile: “Lo noté más sensible”

Chico Díaz aconseja a los nuevos relatores

Ernesto Díaz Correa sabe que el mercado de los medios de comunicación cada vez es más acotado, por lo mismo, asegura que desde el lugar que toque luchar hay que salir adelante, que las oportunidades llegan aunque se demoren un tiempo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué ha cambiado?

Ahora hay mucho universitario, mucho internet, mucha gente que transmite digital en los estadios para sus páginas, pero no están en los medios grandes, entonces no se les conoce.

¿Qué les falta?

Son a lo mejor poco creativos, no han tenido la oportunidad, pero también la falta de medios en nuestro país, en fin. Antes nosotros peleábamos con los monstruos como Vladimiro Mimica, Carlos Alberto bravo, Hans Marwitz, Milton Millas, Raúl Prado, estaba Juanito Antivil, Ricardo Chávez, compañero mío hasta hace poco, Carlos Alberto Campusano entre tantos. Son grandes relatores que hoy tenemos que lustrarle los zapatos. Nosotros seguimos en la lucha en los medios.

¿Qué recomendación se les podría dar a los que sueñan con relatar?

Que den la vuelta larga, que no se cansen de luchar, no bajar los brazos. Yo los saludo a todos uno por uno cuando están en los pupitres para relatar, para frecuencia, para la universidad, para las regiones, esos que luchan, que están en partidos de tercera, cuarta, les digo que no bajen los brazos, que la oportunidad llega, que hay que dar la vuelta larga, que esperemos que el día de mañana puedan relatar partidos importantes.

Publicidad

Publicidad

¿En las regiones les cuesta más?

Me llamó un amigo de región, me dijo ‘quiero trabajar antes que se muera mi mamá y que me escuche y sueño con trabajar en Cooperativa’, pero es complicado. Me pegó en el alma, pero… ¿Qué puedo hacer? Ayudarlo, si existe la oportunidad, orientarlo, pero por eso digo, que no bajen los brazos. En las universidades son estudiosos, empeñosos, se saben todos los jugadores, pero la radio tiene una visión distinta que el partido lo controla a uno, lo hace rápido, lento, lo hace emocionante, pero uno lleva el relato y el partido con la emoción con la pasión. Es el arte de este oficio que nos dio Dios y la Virgen y tenemos que conservarlo por siempre.