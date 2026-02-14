Damián Pizarro protagonizó uno de los movimientos más sorprendentes de este mercado al despedirse de Europa y regresar a Sudamérica, donde a pesar de que muchos esperaban que se transforme en el nuevo refuerzo de Colo Colo, el delantero terminó fichando con Racing de la Liga Argentina.

Tras duros meses en el Viejo Continente, donde no pudo encontrar continuidad ni en el Udinese, club dueño de su pase, ni en el Le Havrec de la Ligue 1 club al que llegó a préstamo, el jugador chileno se encontraba en búsqueda de un equipo que le permitiera sumar minutos.

A casi tres semanas desde que fue anunciado como el nuevo jugador de Racing de Avellaneda, Pizarro pasó estos días poniéndose en forma tras una larga temporada prácticamente sin jugar y su oportunidad de debutar con la Academia estaría muy cerca.

La gran noticia que recibe Pizarro en La Academia

Hace algunas horas, Racing reveló a la lista de jugadores convocados para enfrentar el partido contra Banfield que se disputará este sábado, donde el jugador de la Roja aparece en entre los convocados para el encuentro.

Por otra parte, Banfield reveló su listado dejando fuera al único chileno de su escuadra. Thomas Rodríguez no fue considerado para el partido de este sábado.

La llegada de Damián Pizarro a Racing

Cuando se concretó la llegada del delantero chileno a la Academia, el DT del equipo, Gustavo Costas señaló. “Damián es un chico de 20 años, que es un 9 muy potente. Apareció a los 18 años muy bien, un jugador con una característica de nueve, nueve”.

“Fuerte, todavía le falta, pero es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing y lo que teníamos que traer, era él”.