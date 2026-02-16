Este lunes comienza oficialmente el ATP de Río con acción de chilenos. El primero en debutar es Cristian Garín (89°), quien regresa al circuito esta jornada tras la lamentable partida de su padre el pasado 23 de enero, hecho que lo ausentó tanto de la llave de Copa Davis ante Serbia —estuvo convocado, pero no jugó— como del ATP de Buenos Aires.

Así, Gago vuelve a la competencia en Río enfrentando al argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por la ronda de 32 del certamen brasileño.

El ‘Tanque’ tuvo acción en singles por última vez el 19 de enero, cuando cayó frente a Darderi en la primera ronda del Australian Open en tres sets. Al frente estará Tirante, rival al que enfrentará por primera vez y que viene de disputar el Challenger de Manama, en Bahréin, donde alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó por un doble 6-4 ante el italiano Mattia Bellucci. Todos los detalles de este imperdible encuentro en Río, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garin vs. Thiago Tirante?

El partido entre Cristian Garin vs. Thiago Tirante se juega este lunes 16 de febrero a partir de las 16:30 horas en la cancha 1 por la ronda de 32 del ATP 500 de Río.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Cristian Garin en Río?

Lamentablemente el partido de Garin en su debit por el ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión televisiva, pero sí contará con señal streaming. Como será habitual, la transmisión estará a cargo de la plataforma DISNEY+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar: ¿Quién sería el próximo rival de Garin en Río?

Este domingo se conocieron todos los detalles del cuadro del ATP 500 de Río, entre ellos, los posibles rivales de los chilenos en caso de avanzar de ronda.

Por ejemplo, el vencedor del duelo entre Cristian Garin vs. Thiago Tirante avanzará a la ronda de octavos de final del ATP 500 de Río, donde deberá enfrentar al ganador de la llave que protagonizarán los argentinos, Francisco Cerúndolo (19°), primer sembrado del certamen, y Mariano Navone (74°).

Garin debuta en el ATP de Río ante Thiago Tirante. (Foto: ATP Tour.)

