El paso de Cristian Garin (82° del ranking ATP) por el Australian Open 2026 fue breve y doloroso. El chileno quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante el italiano Luciano Darderi (25°) por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3), cerrando así una gira australiana para el olvido. Así lo señaló Garin al medio CLAY.

Tras su caída en Melbourne, el tenista nacional fue crudo al analizar su presente. “Estoy muy confundido en estos momentos. Cuesta ver lo positivo, creo que muchas veces no se ve el esfuerzo que uno le pone a esto y cuando no hay resultados es triste”, reconoció Garin.

ver también U de Chile anuncia oficialmente a Lucero como refuerzo: se soltó un gato en el CDA del Chuncho

ver también Vecchio deja tirada a Unión Española y a las horas se ofrece para jugar gratis en San Lorenzo

El chileno explicó que la frustración pasa por no poder reflejar en los partidos lo que muestra en los entrenamientos. “Creo que vengo entrenando, metiendo esfuerzo, trabajando duro y no salen las cosas. Entonces eso preocupa”, señaló Gago.

A ese escenario se suma un inicio de año sin triunfos, luego de sus presentaciones en Hong Kong, Auckland y ahora el Abierto de Australia. “Molesta partir el año así. Venía jugando bien, terminé el año jugando bien, quise hacer unos cambios en el juego y salió mal. Es frustrante, me voy muy mal, decepcionado”, admitió.

Crisitan Garin durante el partido contra Luciano Darderi

Dudas, cambios y la urgencia de reaccionar

Garin también reconoció que tomó decisiones buscando cambiar el rumbo, aunque no dieron resultado. “Cambié la estructura de juego, intenté ser más agresivo, pero viendo los resultados del último tiempo, quizás no es por ahí. Me voy triste con mi nivel de competencia”, explicó.

Publicidad

Publicidad

En lo físico, el chileno detalló que arrastró complicaciones en los últimos meses. “Tuve una fascitis plantar por cinco meses y molestias en el tendón de Aquiles”, comentó, aunque aclaró que hoy se siente mejor. “Hoy no pasó por un tema físico, pasó un por un tema de juego“, señaló Garin.

Sin embargo, Garin cree en revertir la situación y hará unos ajustes en su juego, pero sabe que será duro por el momento que vive. “Hay que buscar fuerzas y seguir. Tengo ganas de trabajar, pero es duro el momento“, destacó la raqueta nacional.